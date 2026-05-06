#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Әлем

Швейцариялық ұшақ Қазақстан аспанында дабыл белгісін беріп, Алматыға шұғыл қонды

Швейцариялық ұшақ Қазақстан аспанында дабыл белгісін беріп, Алматыға шұғыл қонды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 14:57 Сурет: Swiss International Air Lines
Швейцарияның Swiss International Air Lines әуе компаниясына тиесілі Airbus A350 ұшағы Қазақстан әуе кеңістігінде төтенше жағдай туралы дабыл белгісін беріп, Алматыға шұғыл қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Tages-Anzeiger басылымы мәлімдеді.

Ақпаратқа сәйкес, ұшақ 6 мамыр күні таңертең Seoul қаласынан Zurich бағытына ұшып шыққан. Әуе кемесі шамамен 11 600 метр биіктікте ұшып бара жатқан кезде экипаж төтенше жағдай белгісін берген.

Бұл деректі Flightradar24 сервисінің мәліметтері растады. Осыдан кейін ұшақ бағытын өзгертіп, Almaty қаласына қарай бет алған.

Әуе компаниясы рейс барысында төтенше жағдай туындағанын растады.

Басылымның мәліметінше, ұшақ Алматы әуежайына Орталық Еуропа уақыты бойынша таңғы 9:48-де сәтті қонған. Кейін әуе кемесі ұшу-қону жолағынан шығарылып, арнайы тұрақ орнына жеткізілді.

Оқиғаның нақты себептері әзірге белгісіз. Осыған байланысты редакция Almaty International Airport әкімшілігінен ресми түсініктеме сұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдан Лондонға ұшып шыққан Air Astana ұшағы Атырауға шұғыл қонды
17:18, 22 маусым 2025
Алматыдан Лондонға ұшып шыққан Air Astana ұшағы Атырауға шұғыл қонды
Атыраудан Алматыға бет алған ұшақ Қызылордаға шұғыл қонды
11:12, 01 шілде 2023
Атыраудан Алматыға бет алған ұшақ Қызылордаға шұғыл қонды
АҚШ-та Қорғаныс министрінің ұшағы апатты сигнал беріп, шұғыл қонуға мәжбүр болды
16:38, 16 қазан 2025
АҚШ-та Қорғаныс министрінің ұшағы апатты сигнал беріп, шұғыл қонуға мәжбүр болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: