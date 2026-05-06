Швейцариялық ұшақ Қазақстан аспанында дабыл белгісін беріп, Алматыға шұғыл қонды
Швейцарияның Swiss International Air Lines әуе компаниясына тиесілі Airbus A350 ұшағы Қазақстан әуе кеңістігінде төтенше жағдай туралы дабыл белгісін беріп, Алматыға шұғыл қонды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Tages-Anzeiger басылымы мәлімдеді.
Ақпаратқа сәйкес, ұшақ 6 мамыр күні таңертең Seoul қаласынан Zurich бағытына ұшып шыққан. Әуе кемесі шамамен 11 600 метр биіктікте ұшып бара жатқан кезде экипаж төтенше жағдай белгісін берген.
Бұл деректі Flightradar24 сервисінің мәліметтері растады. Осыдан кейін ұшақ бағытын өзгертіп, Almaty қаласына қарай бет алған.
Әуе компаниясы рейс барысында төтенше жағдай туындағанын растады.
Басылымның мәліметінше, ұшақ Алматы әуежайына Орталық Еуропа уақыты бойынша таңғы 9:48-де сәтті қонған. Кейін әуе кемесі ұшу-қону жолағынан шығарылып, арнайы тұрақ орнына жеткізілді.
Оқиғаның нақты себептері әзірге белгісіз. Осыған байланысты редакция Almaty International Airport әкімшілігінен ресми түсініктеме сұрады.
