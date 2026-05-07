Пашинян Украина мәселесі бойынша Ресей СІМ өкілінің айыптауына жауап қатты
Сурет: Facebook/nikol.pashinyan
Армения премьер-министрі Никол Пашинян Ресей Сыртқы істер министрлігінің (СІМ) ресми өкілі Мария Захарованың айыптауларына жауап қатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
РИА Новости агенттігі мәліметінше, Захарова Арменияны Украина президенті Владимир Зеленский қатысқан Еревандағы Армения – ЕО саммитіндегі оқиғаларға қатысты түсініктеме бере отырып, Ресейге қарсы әрекет жасамау туралы уәдесін бұзды деп айыптады.
"Армения басшылығы... айтқандай, ол Мәскеудегі соңғы сапарында Ресейге қарсы ешқандай әрекет жасамайтындарын айтып, сендірген. Егер сенімге қатысты жағдай осылай болса, демек тек Мәскеу ғана емес, Ресей азаматтарына да емес, Армения басшылығы өз уәделерін орындамай осылай әрекет ете береді", – деді Ресей СІМ ресми өкілі 2026 жылдың 7 мамырында өткен апталық брифинг барысында.
Бұл айыптауға minval.az жазғандай, Армения премьер-министрі жауап қатты.
"Армения украин мәселесінде Ресейдің одақтасы емес", – деді Никол Пашинян журналистің Владимир Зеленскийдің Ереванға сапары Ресейге қарсы қадам ретінде қабылданды дегеніне жауап ретінде.
2025 жылғы 20-21 қарашада Армения премьер-министрі Никол Пашинян Қазақстанға ресми сапармен келген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript