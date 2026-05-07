Қытайда бұрынғы қос қорғаныс министрі өлім жазасына кесілді
Сурет: freepik
Қытай соты елдің қорғаныс саласының бұрынғы қос министрі болған Вэй Фэнхэ мен Ли Шанфуды өлім жазасына кесті. Екеуіне де жемқорлық бабы бойынша айып тағылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синьхуа агенттігінің мәліметінше, 7 мамырда әскери сот 72 жастағы Вэй Фэнхэн мен 68 жастағы Ли Шанфуды пара алғаны үшін кінәлі деп танып, өлім жазасына кесті. Сот шешімімен жазаның орындалуы екі жылға кейінге қалдырылды.
Сондай-ақ ол саяси құқығынан өмір бойына айырылып, жеке мүлкі толығымен тәркіленді. Екі жылдан кейін өлім жазасы орындалмай, заңға сәйкес өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасымен алмастырылған жағдайда, ол өмірінің соңына дейін қамалады. Жаза мерзімін қысқартуға, мерзімінен бұрын босатуға болмайды.
