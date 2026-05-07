Қытайда бұрынғы қос қорғаныс министрі өлім жазасына кесілді

Қытай, қорғаныс министрі, пара, жемқорлық, өлім жазасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 19:12 Сурет: freepik
Қытай соты елдің қорғаныс саласының бұрынғы қос министрі болған Вэй Фэнхэ мен Ли Шанфуды өлім жазасына кесті. Екеуіне де жемқорлық бабы бойынша айып тағылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синьхуа агенттігінің мәліметінше, 7 мамырда әскери сот 72 жастағы Вэй Фэнхэн мен 68 жастағы Ли Шанфуды пара алғаны үшін кінәлі деп танып, өлім жазасына кесті. Сот шешімімен жазаның орындалуы екі жылға кейінге қалдырылды.

Сондай-ақ ол саяси құқығынан өмір бойына айырылып, жеке мүлкі толығымен тәркіленді. Екі жылдан кейін өлім жазасы орындалмай, заңға сәйкес өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасымен алмастырылған жағдайда, ол өмірінің соңына дейін қамалады. Жаза мерзімін қысқартуға, мерзімінен бұрын босатуға болмайды.

Бұған дейін Пашинян Украина мәселесі бойынша Ресей СІМ өкілінің айыптауына жауап қатқанын жазғанбыз.

Қытайда бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі өлім жазасына кесілді
Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді
БАӘ-де Өзбекстан азаматтары өлім жазасына кесілді
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
