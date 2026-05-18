Түркияда мейрамхана алдында ер адам қарумен лаң салды - қаза тапқандар мен зардап шеккендер бар
Сурет: pexels
Түркияның оңтүстігінде ер адам мейрамхана алдында оқ жаудырып, салдарынан төрт адам мерт болды, сондай-ақ тағы сегізі жарақаттанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шетелдік БАҚ-тың хабарлауынша, 37 жастағы ер адам Мерсин қаласындағы мейрамханаға көлікпен келіп, бірнеше рет оқ жаудырған. Мейрамхананың өзінде екі адам қаза тапқан.
Өзге құрбандар әртүрлі жерлерден табылды.
Оқ жаудырып болған соң қаскөй көлігімен оқиға орнынан тайып тұрған.
Қазіргі уақытта оны іздеу бойынша ауқымды операция жүргізілуде, бірақ ер адам әлі табылмады.
Gunman kills four, injures eight in shooting spree in southern Turkey— T_CAS videos (@tecas2000) May 18, 2026
The gunman opened fire in multiple locations, including a restaurant where at least two people were killed. Other victims were found elsewhere.
He fled the scene in a car.
A large-scale manhunt is underway, but… pic.twitter.com/Z1tCbSnL4U
