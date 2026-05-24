Әлем

Трамп Иранмен "келісімге келіп қалғанын", Ормұз бұғазы ашылатынын мәлімдеді

24.05.2026 12:30
Дональд Трамп келіссөздер барысында Иранмен арада бейбітшілік туралы келісімге "қол жеткізілгенін" және Ормұз бұғазы ашылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ президентінің айтуынша, ол арада ағайындық танытушы пәкістандық өкілдермен, сондай-ақ Израиль мен Парсы шығанағы елдерінің бірқатар көшбасшыларымен телефон арқылы сөйлескен. Трамп өзара түсіністікке келу туралы меморандумның "қорытынды бөліктері" әлі де талқыланып жатқанын, бірақ мәміленің негізгі өлшемдері - АҚШ, Иран және басқа қатысушылар арасында келісім жасалғанын айтты.

Сонымен қатар Ислам революциясының қамқоршылар корпусымен байланысты ирандық Fars агенттігі Ормұз бұғазы әлі де Иранның бақылауында екенін хабарлады. Тегеран Трамптың келісім дайын болып қалғаны туралы мәлімдемелерін жоққа шығарды, деп жазады The Guardian.

Пәкістан премьер-министрі Шехбаз Шариф, керісінше, келіссөздер процесі идеясын қолдап, жақын арада Вашингтон мен Тегеран арасында консультациялардың жаңа кезеңін өткізу туралы жоспарлары барын айтты. Ол жуырдағы аймақ басшылары арасында болған соңғы телефон арқылы болған әңгімелерді "өте пайдалы және өнімді" деп атады.

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, келісімнің жобасы Ормұз бұғазын уақытша ашуды, Иран мұнайы саудасына енгізілген шектеулерді ішінара жеңілдетуді, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерді қамтуы мүмкін. Бұған жауап ретінде АҚШ блокададағы Иран порттарын ішінара босатуы ықтимал.

Бұл ретте дереккөздер Ормұз бұғазының мәртебесін қоса алғанда, негізгі мәселелер бойынша тараптардың ұстанымдары қарама-қайшы күйде екенін, ал түпкілікті уағдаластықтарға әлі қол жеткізілмегенін атап өткен.

