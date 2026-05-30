Түркияда бортында 110 адам болған кеме суға батып кетті
Түркияда 110 жолаушы болған серуендеуге арналған кеме теңізге батып кетті. Оқыс оқиға Мәрмәр теңізінде Дженнет аралының маңындағы акваторияда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәліметтер бойынша, 2026 жылдың 29 мамырында рейс кезінде капитан кемені су ала бастағанын байқайды. Ол бірден кемені жағаға қарай бағыттады, бірақ кемені алған су қарқыны тез күшейе түскен. Бұл туралы IHA агенттігі жазады.
Экипаж жақын маңдағы экскурсиялық қайықтар арқылы жолаушыларды шұғыл эвакуациялау шараларын ұйымдастырды. Құтқару операциясына Жағалау күзеті бөлімшелері де тартылды.
Барлық 110 адам жағаға қауіпсіз эвакуацияланды. Көп ұзамай суға толған кеме теңізге бүтіндей батып кетті. Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Кемені су алу себептері анықтаушы тергеу шаралары қолға алынды.
