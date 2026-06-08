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Әлем

Иран әуе кеңістігінің бір бөлігін жауып, барлық қызметтерді толық дайындық режиміне көшірді

Иран әуе кеңістігінің бір бөлігін жауып, барлық қызметтерді толық дайындық режиміне көшірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 09:48 Сурет: magnific
Иран аумағының батыс бөлігіндегі әуе кеңістігі уақытша жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде 7 маусымда Иранның мемлекеттік телерадио компаниясы – IRIB елдің азаматтық авиация қызметіне сілтеме жасап мәлімдеді. Telegram-да жарияланған хабарламада аталған аймақтағы әуе рейстерінің белгісіз мерзімге тоқтатылғаны айтылған.

Иран азаматтарына жағдай тұрақталғанға дейін әуежайларға барудан бас тарту ұсынылды.

Сонымен қатар, Иран Қызыл Жарты Ай қоғамы ел аумағындағы барлық күштерін толық дайындық режиміне көшіргенін хабарлады. Алғашқы ресми мәлімет бойынша, күшейтілген дайындық жағдайына шамамен 110 мың арнайы дайындықтан өткен құтқарушы жұмылдырылған.

Мәлімдемеде бұл шешім Дахия ауданындағы атысты тоқтату режимінің бұзылуына, сондай-ақ жаңа шабуылдар қаупінің туындауына байланысты қабылданғаны көрсетілген.

Ұйым ел аумағындағы барлық жедел бөлімшелері кез келген төтенше жағдай кезінде халыққа көмек көрсету үшін ең жоғары дайындық режиміне көшірілгенін атап өтті.

Қызыл Жарты Ай қоғамының мәліметінше, төтенше жағдайларға дайындық барысында бұған дейінгі әскери қақтығыстар мен дағдарыстық жағдайлардан алынған тәжірибе ескерілген.

Бұған дейін Иран келіссөздерді тоқтатып, АҚШ-қа ультиматум қойғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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