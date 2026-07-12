АҚШ пен Иран тағы да әуе соққыларын жасады: Тегеран Ормұз бұғазын жауып тастады
Ислам революциясының қамқоршылар корпусы (ИРҚК) навигациялық жүйелер өшірілгеннен кейін аталған кеме теңіз қатынастары қауіпсіздігіне қауіп төндірді деп мәлімдеді. Сонымен қатар Иран Ормұз бұғазының жабылғанын мәлімдеп, АҚШ-тың кез келген араласуына "қатаң жауап" берілетінін ескертті.
Бұған жауап ретінде АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иранға қарсы соққылардың үшінші раунды басталғанын жариялады. Америкалық тараптың айтуынша, операцияның мақсаты - Тегеранның Ормұз бұғазы арқылы өтетін азаматтық және коммерциялық кемелерге шабуыл жасау мүмкіндігін әлсірету, деп жазады The Guardian.
CENTCOM мәліметтері бойынша, Кипр туын тағып, шабуылға ұшыраған жүк кемесінің машина бөлмесіне қатты зақым келген әрі экипаждың бір мүшесі жоғалып кеткен. Британдық теңіз сауда операциялары агенттігі (UKMTO) бұл жайт Оман жағалауынан шығысқа қарай тоғыз мильде болғанын хабарлады. Кеменің артқы бөлігі өртенгені де нақтыланады.
Кейінірек БАӘ Қорғаныс министрлігі Әуе қорғанысы күштері зымыран мен ұшқыссыз аппарат шабуылдарына тойтарыс беретінін мәлімдеді. Жақын маңдағы Бахрейнде әуе дабылы зорайтқыштары іске қосылып, тұрғындарға қауіпсіз жерді паналауға кеңес берілді.
Иран бірнеше кеме бағытты өзгерту туралы ескертулерді елемей, Иран тарапымен келісілмеген маршруттар бойынша бұғаз арқылы өтуге тырысқанын мәлімдейді. ИРҚК бұғаз америкалықтардың аймақтағы жағдайға араласуы аяқталғанға дейін жабық болатынын, Иранға қарсы кез-келген жаңа шабуылдарға жаудың әскери нысандарына қарсы соққы сипатында жауап берілетінін мәлімдеді.
Омандағы шиеленісті жағдайда дипломатиялық байланыстар өз жалғасын табуда. Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Оман СІМ басшысы Сайид Бадр Альбусаидимен келіссөздер жүргізді, тараптар Ормұз бұғазы арқылы қауіпсіз тасымалды қамтамасыз етудің ықтимал тетіктерін талқылады.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Оман, Катар және Пәкістанның делдалдығымен Иран мен АҚШ арасында келіссөздер ұйымдастыруға әрекет жасалды, бірақ олардың нәтижелері әлі белгісіз.
Сонымен қатар, Иранның жоғарғы көшбасшысы Моджтаб Хаменеи әкесін жерлеу рәсімінен кейінгі алғашқы үндеуінде Тегеран кек алуға ниетті екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Иран ықтимал нысандардың тізімін анықтап қойған.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп өзіне қарсы жасалған кез-келген әрекет Иранды "толықтай жойып жіберуге" әкеліп соғатынын ескерткен. Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында ол Ислам Республикасына қарсы мыңдаған зымырандар дайын екенін айтты, егер Тегеран өз қауіптерін жүзеге асырса.
Axios және Politico мәліметтері бойынша, Вашингтон Ираннан Ормұз бұғазындағы коммерциялық кемелерге шабуылдауды тоқтатуды және осы стратегиялық маңызды маршрут арқылы кеме қатынасы еркіндігін ресми түрде растауды талап етті.