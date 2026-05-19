Иран АҚШ-пен келіссөздер туралы жаңа мәлімдеме жасады
Иран президенті Масуд Пезешкиан АҚШ-пен жүргізіліп жатқан диалогты Тегеранның берілуі ретінде қарастыруға болмайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) жасаған жазбасында Ислам Республикасы келіссөздерге ұлттық мүдделерді сақтай отырып, абыроймен және сенімді түрде қатысып отырғанын атап өтті. Сондай-ақ ол Иран халқының заңды құқықтарынан ешқашан бас тартпайтынын жеткізді.
"Диалог берілу дегенді білдірмейді. Иран Ислам Республикасы келіссөздерге абыроймен, беделімен және халықтың құқықтарын сақтай отырып қатысады және еш жағдайда өз халқы мен мемлекетінің заңды құқықтарынан бас тартпайды. Біз ақыл-парасатпен және бар күшімізбен соңғы деміміз қалғанша халыққа қызмет етіп, Иранның мүддесі мен абыройын қорғаймыз", – деп жазды Пезешкиан.
گفتوگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتوگو میشود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقبنشینی نمیکند. ما با منطق و با تمام توان، تا پای جان، در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران خواهیم بود.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 18, 2026
Бұған дейін Израиль Иранға қарсы әскери іс-қимылдарды қайта жандандыруға кірісіп жатқанын жазғанбыз.
