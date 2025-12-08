#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанаға ресми сапармен Иран президенті келеді

08.12.2025 09:32
Иран президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен Астанаға келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 8 желтоқсанда Ақорданың Telegram-арнасында ресми ақпарат шықты.

10-11 желтоқсан күндері Астанаға Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен келеді.

Сапар барысында тараптар жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіп, сауда-экономикалық, көлік-логистика және мәдени-гуманитарлық салалардағы қазақ-иран ынтымақтастығын одан әрі нығайту мәселелерін талқылайды.

2025 жылғы 5 маусымда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Иран президенті Масуд Пезешкианмен телефон арқылы сөйлескен. Олар барша мұсылмандар үшін қасиетті Құрбан айт мерекесімен бір-бірін құттықтаған. Сонымен қатар, президенттер алдағы кездесулер кестесін талқылады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
