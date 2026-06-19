Тайландта ресейлік турист жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
Life басылымының мәліметінше, ол Тайландқа 25 мамырда келген. Ер адам Пханган аралында екі ай демалуды жоспарлаған.
Алайда сапары басталғаннан төрт күн өткен соң оның құжаттары, ақшасы, ұялы телефоны және барлық жеке заттары жоғалып кеткен. Осыдан кейін турист Бангкок қаласына барған.
Бангкокқа жеткен соң Захаров бірден полиция бөлімшесіне жүгініп, мүлкінің жоғалғаны туралы арыз жазған. Полицейлер оған Ресейде тұратын анасымен байланысуға көмектескен. Анасы ұлына өз паспортының сканерленген көшірмесін жедел түрде жіберген.
Әйелдің айтуынша, полиция қызметкерлері Захаровқа Ресей елшілігіне жетуі үшін таксиге ақша да берген. Алайда осыдан кейін ол жақындарымен байланысқа шықпаған.
Қазіргі уақытта Денис Захаровтың қайда екені белгісіз. Оның жоғалуына байланысты іздестіру жұмыстары жүргізілуде.
Бұған дейін Тайландта 15 күндік аза тұту жарияланғаны хабарланған болатын.