Вьетнамда демалыста жүрген турист қыз жұмбақ жағдайда жоғалды
Отбасы мүшелері – әкесі, анасы және қызы кешкі ас ішкеннен кейін анасы қонақүй нөміріне қайтқан. Ал әкесі мен қызы теңіз жағалауына серуендеуге шыққан.
Gazeta.ru басылымының мәліметінше, Вьемдонг жағажайында жүрген кезде әкесі бір сәтке қызын көзден таса қылып алған. Кейін оны өз бетінше іздеп көргенімен, таба алмаған.
Оқиғадан кейін іздеу жұмыстарына жергілікті билік өкілдері жұмылдырылды.
Қазіргі уақытта жағалау мен теңіз акваториясында шамамен 100 әскери қызметкер, полиция және өрт сөндіру қызметінің мамандары жоғалған туристі іздестіріп жатыр.
Қыздың жоғалғанына бір тәулікке жуық уақыт өтті. Тергеушілер түрлі нұсқаларды қарастыруда. Алдын ала болжам бойынша, қатты толқындардың салдарынан оны теңіз алып кетуі мүмкін.
Бұған дейін шетелде экстремалды аттракцион кезінде қызды сақтандыру белдігінсіз тарзанкадан секірткен оқиға туралы хабарланған еді.