#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Дубайда жергілікті тұрғынды өлтірді деген күдікке ілінген британдық блогерге өлім жазасы кесілуі мүмкін

23 жастағы британдық блогер Брук Джордж Дубайда 26 жастағы Ұлыбритания азаматының өліміне байланысты өлім жазасына кесілуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 09:36 Сурет: pixabay
23 жастағы британдық блогер Брук Джордж Дубайда 26 жастағы Ұлыбритания азаматының өліміне байланысты өлім жазасына кесілуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Detained in Dubai құқық қорғау ұйымының мәліметінше, блогер Дубайға Facebook арқылы танысқан ер адамға екінші рет барған. Оның айтуынша, сапар барысында ер адам оған агрессия танытып, әр қадамын бақылауға алған, еліне қайтуға арналған әуе билетін алып тастаған. Сондай-ақ бардан қайтқаннан кейін оны аяусыз соққыға жыққан.

Брук Джордж елге қайту үшін төлқұжатын алып кетпек болған кезде ер адам тағы да шабуыл жасаған. Өз өміріне қауіп төнгенін айтқан блогер асүй пышағын алып, оған өлімге әкелген жарақат салған. Ол мұны өзін қорғау мақсатында жасағанын мәлімдеді.

Оқиғадан кейін блогер әуежайға барған, алайда сол жерде полиция оны ұстаған.

Құқық қорғаушылардың мәліметінше, ұсталған кезде әйелдің денесінде соққы іздері болған. Сонымен қатар оған аудармашы мен адвокат берілмеген және Ұлыбритания консулдығымен дер кезінде байланысуға мүмкіндік жасалмаған.

Detained in Dubai ұйымының атқарушы директоры Радха Стирлинг Біріккен Араб Әмірлігінің билігін істің барлық мән-жайын жан-жақты тексеруге, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы мәлімдемелерді мұқият қарауға және Брук Джорджға:

  • білікті заң көмегін;
  • медициналық көмекті;
  • әділ сот талқылауын қамтамасыз етуге шақырды.

Алайда Дубай билігі әзірге блогердің өзін-өзі қорғау мақсатында әрекет етті деген нұсқаны ресми түрде растаған жоқ. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу жалғасып жатыр.

Айта кетейік, осы уақытта Ұлыбританиялық блогерге жергілікті құқық қорғаушылар көмек көрсетіп жатқанда, Лионель Мессидің жұбайы Антонела Рокуццо Венесуэлада жер сілкінісінен зардап шеккендерге қаражат жинау бастамасын қолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
14:34, 29 қаңтар 2025
Қазақстанда өлім жазасы қайта енгізілуі мүмкін бе
Иран Нетаньяхуды өлім жазасына кесудің заңды мүмкіндігі туралы айтты
13:29, 16 желтоқсан 2024
Иран Нетаньяхуды өлім жазасына кесудің заңды мүмкіндігі туралы айтты
Трамптың жақтасы Чарли Керкті өлтірді деген күдікке ілінген адамның аты-жөні белгілі болды
20:59, 12 қыркүйек 2025
Трамптың жақтасы Чарли Керкті өлтірді деген күдікке ілінген адамның аты-жөні белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легионер &quot;Тобыла&quot; сделал заявление после разрушительного землетрясения в Венесуэле
12:10, Бүгін
Легионер "Тобыла" Герра сделал заявление после разрушительного землетрясения в Венесуэле
Ардак Абижанов
12:01, Бүгін
Федерация тенниса Казахстана назначила нового исполнительного директора
Казахстан - чемпионат Азии по борьбе до 15 лет
11:48, Бүгін
Юные борчихи из Казахстана не выиграли ни одной золотой медали на чемпионате Азии
ХК &quot;Барыс&quot;
11:43, Бүгін
"Барыс" усилит тренерский штаб новым специалистом: инсайд
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: