Дубайда жергілікті тұрғынды өлтірді деген күдікке ілінген британдық блогерге өлім жазасы кесілуі мүмкін
Detained in Dubai құқық қорғау ұйымының мәліметінше, блогер Дубайға Facebook арқылы танысқан ер адамға екінші рет барған. Оның айтуынша, сапар барысында ер адам оған агрессия танытып, әр қадамын бақылауға алған, еліне қайтуға арналған әуе билетін алып тастаған. Сондай-ақ бардан қайтқаннан кейін оны аяусыз соққыға жыққан.
Брук Джордж елге қайту үшін төлқұжатын алып кетпек болған кезде ер адам тағы да шабуыл жасаған. Өз өміріне қауіп төнгенін айтқан блогер асүй пышағын алып, оған өлімге әкелген жарақат салған. Ол мұны өзін қорғау мақсатында жасағанын мәлімдеді.
Оқиғадан кейін блогер әуежайға барған, алайда сол жерде полиция оны ұстаған.
Құқық қорғаушылардың мәліметінше, ұсталған кезде әйелдің денесінде соққы іздері болған. Сонымен қатар оған аудармашы мен адвокат берілмеген және Ұлыбритания консулдығымен дер кезінде байланысуға мүмкіндік жасалмаған.
Detained in Dubai ұйымының атқарушы директоры Радха Стирлинг Біріккен Араб Әмірлігінің билігін істің барлық мән-жайын жан-жақты тексеруге, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы мәлімдемелерді мұқият қарауға және Брук Джорджға:
- білікті заң көмегін;
- медициналық көмекті;
- әділ сот талқылауын қамтамасыз етуге шақырды.
Алайда Дубай билігі әзірге блогердің өзін-өзі қорғау мақсатында әрекет етті деген нұсқаны ресми түрде растаған жоқ. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу жалғасып жатыр.
Айта кетейік, осы уақытта Ұлыбританиялық блогерге жергілікті құқық қорғаушылар көмек көрсетіп жатқанда, Лионель Мессидің жұбайы Антонела Рокуццо Венесуэлада жер сілкінісінен зардап шеккендерге қаражат жинау бастамасын қолдады.