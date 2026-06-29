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Әлем

Түркияда аптап ыстық: Дәрігер туристерге тамақтану тәртібін өзгертуді ұсынды

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 10:32 Фото: primeminister.kz
Түркияда алдағы күндері ауа температурасының күрт көтерілуіне байланысты дәрігер-терапевт Дилек Шенгүл туристерге су ішу тәртібіне ерекше мән беріп, тамақтану рационын қайта қарауға кеңес берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

РИА Новости агенттігінің мәліметінше, жақын күндері елдің басым бөлігінде ауа температурасы шамамен бес градусқа жоғарылайды. Ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде сынап бағаны 40 градустан асып кетуі мүмкін.

Дәрігердің айтуынша, аптап ыстықта ағза сұйықтықты тез жоғалтатындықтан, су теңгерімін сақтау аса маңызды.

"Алдағы күндері Түркияда ауа температурасы айтарлықтай көтеріледі. Сондықтан ағзадағы су балансын сақтау өте маңызды. Туристерге көбірек су ішіп, қарбыз, қауын, қияр, ашытылған сүт өнімдері мен салқын сорпаларды тұтынуға, сондай-ақ ауыр әрі майлы тағамдардан бас тартуға кеңес береміз", – деді Дилек Шенгүл.

Маман сұйықтыққа бай тағамдарды, атап айтқанда қарбыз, қауын, қияр, көкөніс, жеміс-жидек, ашытылған сүт өнімдері мен салқын сорпаларды көбірек тұтынуға шақырды. Сонымен қатар ыстық күндері шамадан тыс тамақтанудан және майлы, ауыр астан бас тартқан жөн екенін айтты.

Сондай-ақ дәрігерлер күннің ең ыстық мезгілінде ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің астында жүрмеуге кеңес береді. Әсіресе балалардың, егде жастағы адамдардың және созылмалы аурулары бар жандардың жағдайына ерекше көңіл бөлу қажет.

Мамандардың пікірінше, осы қарапайым сақтық шаралары ыстық өтіп кету қаупін азайтып, аптап кезеңді жеңіл өткеруге көмектеседі.

Назар аударыңыз: бұл материал ақпараттық сипатта жарияланған. Ол дәрігердің кеңесін алмастырмайды. Денсаулыққа қатысты қандай да бір шешім қабылдамас бұрын міндетті түрде маманмен кеңескен жөн.

Еске салсақ, бұған дейін ғалымдар аптап ыстықта судан бөлек қандай сусындарды ішу пайдалы екенін айтқан болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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