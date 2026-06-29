Венесуэла жағалауында тағы бір жер сілкінісі болды
Oxu.Az басылымының жазуынша, жер сілкінісінің эпицентрі ел астанасы Каракас қаласынан солтүстікке қарай 42 шақырым жерде орналасқан. Бұл қалада 3 миллионнан астам адам тұрады. Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте болған.
Мамандар цунами қаупі туралы ескерту жариялаған жоқ.
Еске салайық, Венесуэлада алғашқы жойқын жер сілкінісі 24 маусым күні кешке болған еді.
Араға шамамен 40 секунд салып, магнитудасы 7,2 және 7,5 болатын екі күшті жер асты дүмпуі тіркелді. Олардың эпицентрлері Яракуй штатында, бір-бірінен 10 шақырым қашықтықта орналасқан. Жер сілкінісінен кейін 214 қайталама жер сілкінісі тіркелді.
Соңғы ресми мәлімет бойынша, апат салдарынан 1 430 адам қаза тауып, 3 238 адам жарақат алған. Сондай-ақ 3 142 отбасы баспанасыз қалып, қазіргі уақытта арнайы уақытша паналау орындарында қажетті көмек алып жатыр.
Бұған дейін Венесуэлада жер сілкінісінен кейін үйінді астында үш күн жатқан 11 жастағы бала құтқарылғанын жазғанбыз.