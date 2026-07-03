Индонезия жағалауында қуатты жер сілкінісі тіркелді
Фото: pixabay
Индонезия жағалауында магнитудасы 6,2 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметінше, жер асты дүмпулерінің эпицентрі шамамен 101 мың тұрғыны бар Тернате қаласынан солтүстікке қарай 115 шақырым жерде орналасқан.
Жер сілкінісінің ошағы 121 шақырым тереңдікте болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түспеген.
Еске салсақ, Венесуэлада жойқын жер сілкінісі 24 маусым күні кешке болды. Араға шамамен 40 секунд салып, магнитудасы 7,2 және 7,5 болатын екі күшті жер сілкінісі тіркелген.
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