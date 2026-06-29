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Әлем

Еуропада бір аптада ыстықтан 1300 адам көз жұмды

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 22:50 Фото: pixabay
Еуропада аптап ыстықтан кейінгі 1 аптада 1300-ден астам адам көз жұмды. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz"дерегіне сүйенсек, құрбандардың көбі – Франция азаматтары. Ең үлкен өлім-жітім деңгейі жасы 65-тен асқан қарттар арасында кездеседі. Сарапшылардың айтуынша, "кәрі құрлықтағы" температура әлемдік орташа көрсеткіштен екі есе артық.

Сонымен қатар көптеген елдің инфрақұрылымы мұндай сынаққа дайын болмай шықты. Энергия жүйесінің үлкен жүктемеге шамасы жетпей жатыр.

Айта кетейік, Еуропада айрықша ыстық маусым айының ортасында басталды. Франция, Ұлыбритания, Нидерланд пен Италияда күн райына қатысты қауіп-қатердің ең жоғары "қызыл" деңгейі жарияланған.

Бұған дейін 30 маусымда Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, бұршақ жауатындығын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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