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Әлем

Парагвай президенті Германияны жеңгеннен кейін елде демалыс күнін жариялады

Парагвай президенті Германияны жеңгеннен кейін елде демалыс күнін жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 12:02 Сурет: Instagram/albirroja
Парагвай президенті Сантьяго Пенья ұлттық құраманың футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалына шығуына байланысты 30 маусымды мерекелік демалыс күні ретінде жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы мемлекет басшысы өзінің Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді.

"Бүгін – бүкіл елдің мерекесі. Алға, Парагвай!" – деп жазды президент.

Осыдан бірнеше сағат бұрын Германия құрамасы күтпеген жерден Парагвайдан жеңіліп, футболдан әлем чемпионатындағы жарыс жолын аяқтаған болатын. Кездесудің 42-минутында парагвайлық шабуылшы Хулио Энсисо есеп ашты. Ал матчтың 54-минутында Германия құрамасының шабуылшысы Кай Хаверц таразы басын теңестірді. Матчтан кейінгі пенальтилер сериясында Парагвай құрамасы 4:3 есебімен басым түсіп, келесі кезеңге жолдама алды.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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