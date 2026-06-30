Парагвай президенті Германияны жеңгеннен кейін елде демалыс күнін жариялады
Бұл туралы мемлекет басшысы өзінің Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді.
"Бүгін – бүкіл елдің мерекесі. Алға, Парагвай!" – деп жазды президент.
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Осыдан бірнеше сағат бұрын Германия құрамасы күтпеген жерден Парагвайдан жеңіліп, футболдан әлем чемпионатындағы жарыс жолын аяқтаған болатын. Кездесудің 42-минутында парагвайлық шабуылшы Хулио Энсисо есеп ашты. Ал матчтың 54-минутында Германия құрамасының шабуылшысы Кай Хаверц таразы басын теңестірді. Матчтан кейінгі пенальтилер сериясында Парагвай құрамасы 4:3 есебімен басым түсіп, келесі кезеңге жолдама алды.