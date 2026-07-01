Монакодағы жарылыс: зардап шеккендердің арасында украиналық олигарх бар
Le Figaro басылымының мәліметінше, жарылыстан украиналық бір отбасының үш мүшесі зардап шеккен. Екі ересек адам ауыр жарақат алып, олардың жағдайы өте ауыр деп бағалануда. Ал 13 жастағы жасөспірім жеңілірек жараланған. Француз БАҚ-тарының хабарлауынша, зардап шеккендердің арасында Монакода тұратын украиналық кәсіпкер Вадим Ермолаев та бар.
Тергеу мәліметіне сәйкес, белгісіз адам тұрғын үйдің кіреберісіне ішінде жарылғыш құрылғысы бар рюкзакты қалдырып, оқиға орнынан ізін суытқан. Бақылау камераларындағы жазбаларға қарағанда, күдікті жаяу Францияның Босолей қаласы бағытына кеткен. Қазіргі уақытта оны құқық қорғау органдары іздестіріп жатыр.
Une bombe laissée dans un sac à dos a explosé ce soir dans le quartier du Révérend Père Louis Frolla à Monaco, blessant plusieurs personnes. Le suspect s’est enfui de la scène et est toujours en fuite alors que les équipes d’urgence interviennent.pic.twitter.com/sAsE6D2BeQ— LesNews (@LesNews) June 29, 2026
Жарылыстан кейін Монакода қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Оқиға орнында саперлер мен тергеушілер жұмыс істеуде. Сондай-ақ арнайы операцияға Францияның төтенше жағдайлар қызметтері де тартылған.
Монако билігі мұндай оқиғаның князьдік тарихында бұрын-соңды болмағанын мәлімдеді.
Бұған дейін Парагвай президенті ұлттық құрама Германияны жеңгеннен кейін елде демалыс күнін жариялағанын жазғанбыз.