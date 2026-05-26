#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Оқиғалар

Ақтөбеде жеке сектордағы тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болып, әйел адам қаза тапты

Газ, жарылыс, Ақтөбе, жеке сектор, тұрғын үй, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 22:00 Сурет: pixabay
Бүгін, 26 мамырда Ақтөбеде төтенше жағдай орын алды. Жеке сектордағы тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болды. ТЖД-ның алдын ала мәліметінше, табиғи газ ауаға шығып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымы Ақтөбе облыстық ТЖД-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, Түріксіб көшесіндегі жарылысқа алдын ала нұсқа бойынша табиғи газдың ауаға шығып қалуы түрткі болғанын хабарлайды.

"Оқиға орнынан әйелдің денесі табылды. Залал салдарын жоюға ТЖД, Апатты медицина орталығы, Шұғыл құтқарушылар жасағының күштері мен құралдары, оның ішінде кинологиялық бригада тартылды. Оқиға орнында полиция мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта авариялық-құтқару, үйінді астын тексеру және орын алған оқиғаның барлық мән-жайын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде", - деп атап өтті ведомстводан.

Бұған дейін Арқалықта мектеп ғимараты өртеніп жатқаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы полициясы есірткі зертханасын жойды
20:13, 22 шілде 2024
Алматыда жеке үйлердің бірінде есірткі дайындаған күдіктілер ұсталды
Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
14:15, 28 қазан 2025
Ақтауда көпқабатты үйдің жертөлесінде жарылыс болды: бірнеше адам зардап шекті
Теміржол, жолаушылар пойызы, Пәкістан, қайғылы оқиға, жарылыс
14:25, 24 мамыр 2026
Пәкістанда теміржолда жарылыс болып, 16 адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: официальный сайт ИИХФ
22:03, Бүгін
Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Фото: UFC
21:39, Бүгін
Эксперт ответил, был бы популярен Нейт Диаз без победы над Конором Макгрегором
Фото: ATP
21:08, Бүгін
"У этих типов цель карьеры - меня обоссать и Медведа": Бублик - по ходу матча со Штруффом
Фото: instagram.com/usykaa
20:35, Бүгін
Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: