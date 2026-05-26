Ақтөбеде жеке сектордағы тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болып, әйел адам қаза тапты
Бүгін, 26 мамырда Ақтөбеде төтенше жағдай орын алды. Жеке сектордағы тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болды. ТЖД-ның алдын ала мәліметінше, табиғи газ ауаға шығып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диапазон" басылымы Ақтөбе облыстық ТЖД-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, Түріксіб көшесіндегі жарылысқа алдын ала нұсқа бойынша табиғи газдың ауаға шығып қалуы түрткі болғанын хабарлайды.
"Оқиға орнынан әйелдің денесі табылды. Залал салдарын жоюға ТЖД, Апатты медицина орталығы, Шұғыл құтқарушылар жасағының күштері мен құралдары, оның ішінде кинологиялық бригада тартылды. Оқиға орнында полиция мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта авариялық-құтқару, үйінді астын тексеру және орын алған оқиғаның барлық мән-жайын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде", - деп атап өтті ведомстводан.
