Пәкістанда теміржолда жарылыс болып, 16 адам қаза тапты
Сурет: pixabay
Пәкістанның Кветта қаласында теміржолда жарылыс болды. Ид ауданына бағыт алған жолаушылар пойызында 16 адам қаза тапты, тағы бірнеше адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, жарылыс қауіпті учаскеден жолаушылар пойызы өтіп бара жатқанда болған. Жолаушылар айт мерекесін тойлау үшін отбасыларына бет алған.
Қаза тапқандар мен жараланғандар азаматтық ауруханаға жеткізілді.
Жарылыс теміржол бойында тұрған көліктерге де зақым келтірді, деп жазады APP.
Құқық қорғау органдары оқиға орнына шұғыл жетіп, бүкіл аумақты қоршауға алды. Тергеу шаралары қолға алынды.
