Әлем

Пәкістанда теміржолда жарылыс болып, 16 адам қаза тапты

24.05.2026 14:25
Пәкістанның Кветта қаласында теміржолда жарылыс болды. Ид ауданына бағыт алған жолаушылар пойызында 16 адам қаза тапты, тағы бірнеше адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, жарылыс қауіпті учаскеден жолаушылар пойызы өтіп бара жатқанда болған. Жолаушылар айт мерекесін тойлау үшін отбасыларына бет алған.

Қаза тапқандар мен жараланғандар азаматтық ауруханаға жеткізілді.

Жарылыс теміржол бойында тұрған көліктерге де зақым келтірді, деп жазады APP.

Құқық қорғау органдары оқиға орнына шұғыл жетіп, бүкіл аумақты қоршауға алды. Тергеу шаралары қолға алынды.

Бұған дейін Дональд Трамп келіссөздер барысында Иранмен арада бейбітшілік туралы келісімге "қол жеткізілгенін" және Ормұз бұғазы ашылатынын мәлімдеген болатын. АҚШ президентінің айтуынша, ол арада ағайындық танытушы пәкістандық өкілдермен, сондай-ақ Израиль мен Парсы шығанағы елдерінің бірқатар көшбасшыларымен телефон арқылы сөйлескен.

