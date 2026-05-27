Әлем

АҚШ-та зауытта жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы тоғызы табылмай жатыр

27.05.2026 13:00
АҚШ-тың Вашингтон штатындағы қағаз шығаратын зауытта жарылыс болды. Химиялық резервуардың жарылысы салдарынан бір адам қаза тауып, тағы тоғыз жұмысшы табылмай жатқаны айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вашингтон мен Орегон штаттарының шекарасында орналасқан Лонгвью қаласындағы Nippon Dynawave Packaging Co қағаз фабрикасында қайғылы төтенше жағдай болды. Кәсіпорында қағаз өндірісінде қолданылатын химиялық заттар толы резервуар жарылған, деп хабарлайды CBS News телеарнасы.

Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан бір адам қаза тапқан. Тағы тоғыз жұмысшы хабар-ошарсыз кеткен. Олардың отбасылары болған оқиғадан құлақтандырылды.  

PeaceHealth St. John Medical Center ауруханасы тоғыз адамды қабылдағанын, кейіннен төрт науқасты Портлендтегі күйік орталығына ауыстырғандарын нақтылады. 

Оқиға орнына 40-қа жуық өрт сөндірушілер мен фельдшерлер, сондай-ақ қауіпті заттармен жұмыс жөніндегі аймақтық топ жіберілді. Кәсіпорында мыңға жуық адам жұмыс істейді.

Бұған дейін Венесуэлада сотталушылар тергеу изоляторын басып алғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
