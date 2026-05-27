АҚШ-та зауытта жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы тоғызы табылмай жатыр
Вашингтон мен Орегон штаттарының шекарасында орналасқан Лонгвью қаласындағы Nippon Dynawave Packaging Co қағаз фабрикасында қайғылы төтенше жағдай болды. Кәсіпорында қағаз өндірісінде қолданылатын химиялық заттар толы резервуар жарылған, деп хабарлайды CBS News телеарнасы.
Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан бір адам қаза тапқан. Тағы тоғыз жұмысшы хабар-ошарсыз кеткен. Олардың отбасылары болған оқиғадан құлақтандырылды.
PeaceHealth St. John Medical Center ауруханасы тоғыз адамды қабылдағанын, кейіннен төрт науқасты Портлендтегі күйік орталығына ауыстырғандарын нақтылады.
Оқиға орнына 40-қа жуық өрт сөндірушілер мен фельдшерлер, сондай-ақ қауіпті заттармен жұмыс жөніндегі аймақтық топ жіберілді. Кәсіпорында мыңға жуық адам жұмыс істейді.
Firefighters respond to CHEMICAL EXPLOSION at Nippon Dynawave Packaging Company in Longview, Washington
Multiple people are suffering from CHEMICAL BURNS from a ‘vat of chemical treatment product’
Footage shows firefighters battled ANOTHER fire at the property in August 2025
