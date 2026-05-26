Әлем

Венесуэлада сотталушылар тергеу изоляторын басып алды

Венесуэлада сотталушылар тергеу изоляторын басып алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 11:24 Сурет: Х/oveprisiones
2026 жылғы 24 мамырда Венесуэланың Баринас штатында 1200 ер адам және 100 әйел сотталушы тергеу изоляторын басып алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Венесуэла түрмелерін бақылау орталығының Х әлеуметтік желісіндегі мәліметіне сәйкес, сотталушылар сонымен бірге наразылық жариялаған. Бұған түрмеге жаңа директордың тағайындалуы себеп болған. Оның келуінен кейін 120-дан астам адам жазалау камераларына (штрафтық изоляторларға) қамалған.

Сотталушылардың айтуынша, жаңа басшылық оларды азаптап, соққыға жығып, тінтулер жүргізе бастаған. Сол себепті олар түрме директорының қызметінен босатылуын талап етіп отыр.

Наразылық кезінде сотталушылар түрме мұнараларының төбесіне шығып, кейбірі матрастарды өртеген. Ал күзет қызметі мен жаңа директор оларға оқ атқан, соның салдарынан жараланғандар да бар.

Түрмелерді бақылау орталығы елдің прокуратурасы мен омбудсменін жағдайға араласуға шақырды.

Бұған дейін ер адам бұрынғы сүйіктісіне қышқыл шашып, пышақпен шабуыл жасағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
