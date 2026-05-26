Венесуэлада сотталушылар тергеу изоляторын басып алды
Венесуэла түрмелерін бақылау орталығының Х әлеуметтік желісіндегі мәліметіне сәйкес, сотталушылар сонымен бірге наразылық жариялаған. Бұған түрмеге жаңа директордың тағайындалуы себеп болған. Оның келуінен кейін 120-дан астам адам жазалау камераларына (штрафтық изоляторларға) қамалған.
Сотталушылардың айтуынша, жаңа басшылық оларды азаптап, соққыға жығып, тінтулер жүргізе бастаған. Сол себепті олар түрме директорының қызметінен босатылуын талап етіп отыр.
Invocando los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución, los internos exigen la destitución inmediata del Ministro de Servicios Penitenciario Julio García Zerpa, yde Elvis Macuare Guerrero, director de INJUBA, a quienes señalan por presunta corrupción y maltratos.— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026
Los privados… pic.twitter.com/pOPP1QyurO
Наразылық кезінде сотталушылар түрме мұнараларының төбесіне шығып, кейбірі матрастарды өртеген. Ал күзет қызметі мен жаңа директор оларға оқ атқан, соның салдарынан жараланғандар да бар.
Түрмелерді бақылау орталығы елдің прокуратурасы мен омбудсменін жағдайға араласуға шақырды.
Бұған дейін ер адам бұрынғы сүйіктісіне қышқыл шашып, пышақпен шабуыл жасағанын жазғанбыз.