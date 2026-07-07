Кубада энергетикалық дағдарыс: ел түгелдей жарықсыз қалды
Бұл туралы Кубаның мемлекеттік энергетикалық компаниясы Unión Eléctrica (UNE) өзінің X әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында мәлімдеді.
Компанияның хабарлауынша, ұлттық электр желісінің жұмысында толық ақау орын алған. Қазіргі уақытта мамандар апаттың нақты себептерін анықтап жатыр. Билік өкілдері электрмен жабдықтау жүйесін қалпына келтіру жұмыстарының барысы туралы халықты жедел хабардар етіп отыруға уәде берді.
🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026
Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO
Мамандардың айтуынша, мұндай ауқымды электр жүйесін қайта іске қосу – техникалық тұрғыдан өте күрделі процесс. Сондықтан электрмен жабдықтауды толық қалпына келтіруге бірнеше күн кетуі мүмкін. Алайда әзірге электр қуатының нақты қашан берілетіні белгісіз.
Дереккөздердің мәліметінше, Кубаға үш айдан астам уақыттан бері мұнай жеткізілмеген. Елдегі экономикалық қиындықтарға байланысты электр энергетикасы жүйесі қазіргі кезде негізінен күн электр станцияларының өндірген энергиясы, табиғи газ және жылу электр станцияларының жұмысы есебінен қамтамасыз етіліп отыр.
Бұл Кубадағы алғашқы ірі электр энергиясының өшуі емес. Соңғы бір жарым жыл ішінде аралда осындай бірнеше ауқымды апат тіркелген. Сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай елдің энергетикалық инфрақұрылымында жүйелі мәселелердің бар екенін көрсетеді.
Бұған дейін Монакодағы жарылыста зардап шеккендердің арасында украиналық олигарх бар екенін жазғанбыз.