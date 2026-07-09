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Әлем

АҚШ-тың жойғыш ұшағы Тынық мұхиты үстінде Ресей мен Қытайдың "қақпанына" түсті

АҚШ-тың жойғыш ұшағы Тынық мұхиты үстінде Ресей мен Қытайдың &quot;қақпанына&quot; түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 11:08 Сурет: wikipedia
АҚШ-тың бесінші буындағы F-35 жойғыш ұшағының ұшқышы Ресейдің Ту-95МС стратегиялық бомбалаушы ұшағына байқатпай жақындамақ болған. Алайда күтпеген жерден қолайсыз жағдайға тап болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Газета.ru" басылымының мәліметінше, бұл оқиға Ресей мен Қытайдың Тынық мұхитының батыс бөлігінде бірлесіп жүргізген әуе патрулі кезінде болған.

Қытайдың Sohu басылымының жазуынша, F-35 ұшағы Ресейдің Ту-95МС бомбалаушысына жақындай бастаған сәтте, оның бір қапталынан зымырандармен қаруланған Қытайдың J-16 жойғышы, ал екінші жағынан Ресейдің Су-35 жойғышы ұшып келген. Соның салдарынан америкалық ұшқыш екі ұшақтың ортасында қалып, іс жүзінде "қақпанға" түскендей жағдайға тап болған.

Sohu басылымының пікірінше, бұл оқиға қазіргі әуе кеңістігіндегі күштердің өзгергенін көрсетеді. Бұрын АҚШ әскери-әуе күштерінің ұшақтары әлемнің кез келген аймағында еркін ұшып, өзге елдердің әскери ұшақтарына еш кедергісіз жақындай алатын. Алайда қазір Ресей мен Қытай бірлескен әуе операцияларын қорғауға дайын екенін көрсетіп, өз әскери ұшақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бір-біріне қолдау көрсетіп жатқанын байқатты.

Басылымның мәліметінше, АҚШ-тың әуе кеңістігіндегі басты артықшылықтарының бірі ұзақ уақыт бойы қарсыласқа байқалмай әрекет етіп, қажет болған жағдайда кез келген нысанаға соққы бере алу мүмкіндігі болған. Бірақ қазір жағдай өзгеріп келеді. Ресей мен Қытайдың үйлесімді іс-қимылы АҚШ әскери авиациясының бұрынғыдай еркін әрекет етуіне мүмкіндік бермейтінін көрсетіп отыр.

Бұған дейін Бішкекте әуеге көтерілмек болған ұшақ бір қырына қарай құлағанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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