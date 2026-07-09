Балық аулау кезінде қолтырауын 11 жастағы балаға шабуыл жасады
"Газета.ru" басылымының Daily Mail-ге сілтеме жасап жазуынша, оқиға кезінде бала өзен жағасында тұрып, қармаққа түскен балықты қайтадан суға жіберіп жатқан.
Осы сәтте қолтырауын кенеттен балаға шабуыл жасаған. Мұны көрген әкесі бірден суға секіріп, жыртқыштың жақтарын ашып, ұлын құтқаруға тырысқан.
Бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның қолын сақтап қалуға тырысып, бірнеше күрделі операция жасаған. Бірақ жарақаттың тым ауыр болуына байланысты оның қолын кесіп тастауға мәжбүр болған.
Қазіргі уақытта бүлдіршін ауруханадан шығарылып, отбасымен бірге Пенсильваниядағы үйіне оралды. Туыстарының айтуынша, балақайдың ең жақсы көретін ермегі бейсбол ойнау және балық аулау болған.
Қазір отбасы жасөспірімнің емі мен оңалтуына қаражат жинау жұмыстарын бастап кетті. Олар баласы толық сауығып, болашақта сүйікті ісімен қайта айналыса алады деп үміттеніп отыр.