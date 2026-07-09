#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Балық аулау кезінде қолтырауын 11 жастағы балаға шабуыл жасады

Балық аулау кезінде қолтырауын 11 жастағы балаға шабуыл жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 11:46 Сурет: pixabay
27 маусым күні АҚШ-тың Уматилла қаласының маңында болған отбасылық балық аулау кезінде қолтырауын 11 жастағы балаға шабуыл жасап, оның қолын жұлып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Газета.ru" басылымының Daily Mail-ге сілтеме жасап жазуынша, оқиға кезінде бала өзен жағасында тұрып, қармаққа түскен балықты қайтадан суға жіберіп жатқан.

Осы сәтте қолтырауын кенеттен балаға шабуыл жасаған. Мұны көрген әкесі бірден суға секіріп, жыртқыштың жақтарын ашып, ұлын құтқаруға тырысқан.

Бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның қолын сақтап қалуға тырысып, бірнеше күрделі операция жасаған. Бірақ жарақаттың тым ауыр болуына байланысты оның қолын кесіп тастауға мәжбүр болған.

Қазіргі уақытта бүлдіршін ауруханадан шығарылып, отбасымен бірге Пенсильваниядағы үйіне оралды. Туыстарының айтуынша, балақайдың ең жақсы көретін ермегі бейсбол ойнау және балық аулау болған.

Қазір отбасы жасөспірімнің емі мен оңалтуына қаражат жинау жұмыстарын бастап кетті. Олар баласы толық сауығып, болашақта сүйікті ісімен қайта айналыса алады деп үміттеніп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қолтырауын әйелге шабуыл жасап, оны су түбіне сүйреп алып кетті
10:54, 12 мамыр 2026
Қолтырауын әйелге шабуыл жасап, оны су түбіне сүйреп алып кетті
Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший
12:03, 16 қаңтар 2026
"Үш сағат бойы іздеді": он жастағы балаға суасты жыртқышы шабуылдады
Үндістанда фестиваль кезінде піл адамдарға шабуыл жасады
11:23, 29 маусым 2025
Үндістанда фестиваль кезінде піл адамдарға шабуыл жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
14:34, Бүгін
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
14:23, Бүгін
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
Александр Бублик
14:11, Бүгін
Как теннисисты из Казахстана выступили на "Уимблдоне" в 2026 году
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
14:07, Бүгін
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: