Венесуэладағы қатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4 мыңнан асты - зілзала салдары
Венесуэлада 24 маусымда болған жойқын жер сілкінісі құрбандарының саны артуда. Соңғы ресми мәліметтерге сәйкес, 4118 адам қаза тапты, тағы 16 740 адам түрлі жарақат алды, деп хабарлайды The Guardian. Мыңдаған адамдар әлі күнге дейін жоғалғандар қатарында.
7,5 және 7,2 балдық зілзала бүкіл кварталдар мен көпқабатты биік үйлер жер астына кеткен, теңіз жағалауына жақын Ла-Гуайра штаты қатты зардап шекті. Билік іздеу-құтқару операциясының аяқталғанын жариялады, бірақ көптеген отбасы үйінділер астынан туыстарын іздеуді жалғастыруда.
БҰҰ-ның бағалауы бойынша, шамамен 1,3 миллион адамға көмек қажет. Ұйым апаттың салдарын жою үшін шамамен 300 миллион доллар сұрады. Табиғи апаттың алдын-ала шығыны 37 миллиард долларға бағаланады. Зардап шеккен аудандарда далалық госпитальдар мен уақытша медициналық пункттер ашылды.
Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Дельси Родригес билік апаттың салдарын жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын айтты. Сондай-ақ ол осы қаражатты қираған аймақтарды қалпына келтіруге бағыттау үшін шетелдегі ел активтерін, соның ішінде шамамен 30 тонна алтынды бұғаттан босатуды сұрады.
Дегенмен тұрғындардың бір бөлігі апаттан кейінгі алғашқы күндерде көмек тез көмек ала алмады, ал халықаралық қолдау біраз уақыттан кейін ғана көрсетіле бастады.
La cifra de fallecidos por los terremotos registrados en #Venezuela aumentó a 4.118, informó el presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano, Jorge Rodríguez.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 10, 2026
Se han contabilizado 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas, 86.794 familias atendidas y 17.907… pic.twitter.com/95VD7ddjWs
🚀 ¡DATO MATA RELATO! Han pasado 15 días desde que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 devastó la costa venezolana. 15 días de dolor, de búsqueda, de familias rotas y de un silencio oficial que intenta enterrar la magnitud de la tragedia. Pero las imágenes, como la que captó… pic.twitter.com/R53dRY6ouw— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 9, 2026