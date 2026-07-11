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Әлем

Венесуэладағы қатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4 мыңнан асты - зілзала салдары

Жер сілкінісі, Венесуэла, қаза тапқандар, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 14:23 Сурет: Indiana university
Венесуэладағы қатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4118-ге жетті. Биліктің мәліметінше, тағы 16 740 адам жарақат алған. Ресми іздеу-құтқару операциясының аяқталғанына қарамастан, жоғалған адамдардың туыстары үйінділерді өз бетінше аршуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Венесуэлада 24 маусымда болған жойқын жер сілкінісі құрбандарының саны артуда. Соңғы ресми мәліметтерге сәйкес, 4118 адам қаза тапты, тағы 16 740 адам түрлі жарақат алды, деп хабарлайды The Guardian. Мыңдаған адамдар әлі күнге дейін жоғалғандар қатарында.

7,5 және 7,2 балдық зілзала бүкіл кварталдар мен көпқабатты биік үйлер жер астына кеткен, теңіз жағалауына жақын Ла-Гуайра штаты қатты зардап шекті. Билік іздеу-құтқару операциясының аяқталғанын жариялады, бірақ көптеген отбасы үйінділер астынан туыстарын іздеуді жалғастыруда.

БҰҰ-ның бағалауы бойынша, шамамен 1,3 миллион адамға көмек қажет. Ұйым апаттың салдарын жою үшін шамамен 300 миллион доллар сұрады. Табиғи апаттың алдын-ала шығыны 37 миллиард долларға бағаланады. Зардап шеккен аудандарда далалық госпитальдар мен уақытша медициналық пункттер ашылды.

Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Дельси Родригес билік апаттың салдарын жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын айтты. Сондай-ақ ол осы қаражатты қираған аймақтарды қалпына келтіруге бағыттау үшін шетелдегі ел активтерін, соның ішінде шамамен 30 тонна алтынды бұғаттан босатуды сұрады.

Дегенмен тұрғындардың бір бөлігі апаттан кейінгі алғашқы күндерде көмек тез көмек ала алмады, ал халықаралық қолдау біраз уақыттан кейін ғана көрсетіле бастады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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