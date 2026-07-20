АҚШ Иранға әуе соққыларын жалғастырып жатыр
Сурет: Х/CENTCOM
20 шілдеге, дүйсенбіге қараған түні АҚШ Иран аумағына кезекті әуе соққыларын жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәліметінше, америкалық әскери күштер Ирандағы нысандарға тоғызыншы түн қатарынан соққы беріп отыр.
"CENTCOM күштері Иранға қарсы жаңа әуе соққыларының толқынын бастады. Бұл – қатарынан тоғызыншы түнгі операция. Бұл соққылар Ормуз бұғазы арқылы өтетін сауда кемелері мен бейбіт теңізшілерге шабуыл жасау үшін пайдаланылып отырған Иранның әскери мүмкіндіктерін әлсіретуге бағытталған", – делінген АҚШ Орталық қолбасшылығының мәлімдемесінде.
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
Ал Иранның Tasnim ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жарылыстар Тебриз, Чабахар, Кенарак, Бендер-е Махшехр қалаларында, сондай-ақ Ирандағы ең ірі теңіз порты саналатын Имам Хомейни портында тіркелген.
Әзірге шабуылдардың салдары, зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript