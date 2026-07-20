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Әлем

АҚШ Иранға әуе соққыларын жалғастырып жатыр

АҚШ Иранға әуе соққыларын жалғастырып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 12:14 Сурет: Х/CENTCOM
20 шілдеге, дүйсенбіге қараған түні АҚШ Иран аумағына кезекті әуе соққыларын жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәліметінше, америкалық әскери күштер Ирандағы нысандарға тоғызыншы түн қатарынан соққы беріп отыр.

"CENTCOM күштері Иранға қарсы жаңа әуе соққыларының толқынын бастады. Бұл – қатарынан тоғызыншы түнгі операция. Бұл соққылар Ормуз бұғазы арқылы өтетін сауда кемелері мен бейбіт теңізшілерге шабуыл жасау үшін пайдаланылып отырған Иранның әскери мүмкіндіктерін әлсіретуге бағытталған", – делінген АҚШ Орталық қолбасшылығының мәлімдемесінде.

Ал Иранның Tasnim ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жарылыстар Тебриз, Чабахар, Кенарак, Бендер-е Махшехр қалаларында, сондай-ақ Ирандағы ең ірі теңіз порты саналатын Имам Хомейни портында тіркелген.

Әзірге шабуылдардың салдары, зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ.

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