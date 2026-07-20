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Туризм

Астана мен Шанхай арасындағы тікелей әуе рейстері қашан іске қосылатындығы белгілі болды

Қазақстан-Қытай, әуе рейсі, Астана, Шанхай, Азаматтық авиация комитеті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 17:15 Сурет: gov.kz
2026 жылдың күзінде Астана мен Шанхай арасында тікелей әуе рейстері іске қосылмақ. Бұл ақпаратпен бүгін, 20 шілдеде ҚР Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (ААК) бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қытай Халық Республикасына жұмыс сапары аясында ҚР КМ Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Салтанат Томпиева China Eastern Airlines әуе компаниясының маркетинг және сату жөніндегі Аға вице-президенті Чэнь Цзинь мырзамен кездесу өткізді.

"Келіссөздердің негізгі тақырыбы Астана – Шанхай бағыты бойынша тікелей әуе қатынасын ашу мәселесі болды. Әуе компаниясының өкілдері аталған бағытқа жоғары коммерциялық қызығушылық танытып отырғанын растап, қажетті дайындық жұмыстарын аяқтағаннан кейін биылғы күзден бастап рейстерді іске қосуға дайын екендерін мәлімдеді. Бастапқы кезеңде рейстер аптасына үш рет орындалып, кейіннен олардың жиілігін күнделікті рейске дейін арттыру жоспарлануда". Азаматтық авиация комитеті

Жаңа бағыттың ашылуы Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе қатынасын дамыту жөніндегі уағдаластықтарды іске асырудағы кезекті маңызды қадам болмақ. Екі елдің іскерлік және саяси орталықтарын тікелей әуе қатынасымен байланыстыру туристік, іскерлік және инвестициялық байланыстардың одан әрі нығаюына, сондай-ақ Қазақстанның транзиттік әлеуетін кеңейтуге ықпал етеді.

Бұған дейін Қазақстан мен Қытай арасында әуе рейстерінің саны артатыны хабарланған.

Сондай-ақ отандық FlyArystan лоукостері Алматы – Чунцин – Алматы бағыты бойынша жаңа халықаралық рейсті іске қосатынын мәлімдеді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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