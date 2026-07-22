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Әлем

Әлемге әйгілі шахматшы ел президенті болудан бас тартты

Әлемге әйгілі шахматшы ел президенті болудан бас тартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 12:13 Сурет: Facebook/PolgarJuditSakk
Тарихтағы ең табысты шахматшылардың бірі, халықаралық гроссмейстер Юдит Полгар Венгрия президенті лауазымына кандидат болудан бас тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол 2026 жылғы 21 шілдеде Facebook-тегі парақшасында мәлімдеді. Белгілі болғандай, Венгрияның премьер-министрі Петер Мадьяр 49 жастағы шахматшыға елдің ең жоғары мемлекеттік қызметі – президент лауазымына кандидат болуды ұсынған.

Юдит Полгар бұл ұсынысты өміріндегі ең үлкен құрметтердің бірі деп бағалағанымен, мұндай жауапкершілікті өз мойнына алуға дайын емес екенін айтты.

"Мені республика президенті қызметіне ұсыну туралы бастаманы өмірімдегі ең үлкен құрмет деп санаймын және бұл үшін шын жүректен алғыс айтамын. Алайда ұлтты біріктіру сияқты тарихи жауапкершілікті өз мойныма алуға әзір емеспін", – деп жазды Полгар.

Өз кезегінде Венгрия премьер-министрі Петер Мадьяр Юдит Полгардың шешіміне Facebook желісінде жариялаған бейнеүндеу арқылы пікір білдірді.

"Венгрия үшін атқарған еңбегіңізге рақмет! Миллиондаған венгр халқының атынан айтарым – сіз басқа рөлде болсаңыз да, алдағы уақытта да еліңізге қызмет етеді деп сенеміз", – деді Петер Мадьяр.

Айта кетейік, 20 шілдеден бастап Венгрия президенті Тамаш Шуйоктың өкілеттік мерзімі аяқталды. Қазіргі уақытта мемлекет басшысының міндетін уақытша парламент төрағасы Агнеш Форстхоффер атқарып отыр. Ел заңнамасына сәйкес, парламент 30 күн ішінде жаңа президентті сайлауы тиіс.

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