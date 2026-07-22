#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Әлем

Испанияда футбол мерекесі қайғылы жағдаймен аяқталды: субұрқақ опырылып, жасөспірім қаза тапты

Испанияда футбол мерекесі қайғылы жағдаймен аяқталды: субұрқақ опырылып, жасөспірім қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 13:09 Сурет: Х/LaNacionPy
Испанияның Сьюдад-Родриго қаласында футболдан ұлттық құраманың жеңісін тойлау кезінде субұрқақтың бір бөлігі опырылып, 13 жастағы жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Europa Press агенттігінің мәліметінше, 2026 жылғы 20 шілдеде жеңісті атап өту барысында бір топ жас субұрқақтың үстіне шыққан. Сол сәтте нысанның бір бөлігі опырылып, 13 жастағы жасөспірімнің үстіне құлаған.

Оқиға орнына дереу жеткен полиция қызметкерлері мен дәрігерлер зардап шеккен баланы аман алып қалуға тырысқан. Алайда алған жарақаттары өмірге аса қауіпті болып, жасөспірім оқиға орнында көз жұмды.

Қайғылы оқиға салдарынан тағы үш адам ауыр жарақат алған.

Осыған байланысты Сьюдад-Родриго қаласында 20–22 шілде аралығы қаралы күндер болып жарияланды.

Бұған дейін Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павлодарда топырақ опырылып, екі адам қаза тапты
18:46, 13 сәуір 2026
Павлодарда топырақ опырылып, екі адам қаза тапты
Алжирдегі футбол чемпионатының матчы қайғылы аяқталды
15:03, 23 маусым 2025
Алжирдегі футбол чемпионатының матчы қайғылы аяқталды
Мексика, шіркеу, шіркеудегі апат
14:15, 02 қазан 2023
Мексикада шіркеудің шатыры опырылып, тоғыз адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Алекс Перейра
17:19, Бүгін
"Ты там вообще ещё жив": Перейра жёстко ответил Анкалаеву о завершении трилогии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: