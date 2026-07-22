Испанияда футбол мерекесі қайғылы жағдаймен аяқталды: субұрқақ опырылып, жасөспірім қаза тапты
Europa Press агенттігінің мәліметінше, 2026 жылғы 20 шілдеде жеңісті атап өту барысында бір топ жас субұрқақтың үстіне шыққан. Сол сәтте нысанның бір бөлігі опырылып, 13 жастағы жасөспірімнің үстіне құлаған.
Оқиға орнына дереу жеткен полиция қызметкерлері мен дәрігерлер зардап шеккен баланы аман алып қалуға тырысқан. Алайда алған жарақаттары өмірге аса қауіпті болып, жасөспірім оқиға орнында көз жұмды.
Қайғылы оқиға салдарынан тағы үш адам ауыр жарақат алған.
Tragedia en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Un niño de 13 años muere mientras celebraba la victoria de España en una de las fuentes del municipio. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. pic.twitter.com/AU56eRwr57— RTVE Castilla y León (@RTVEcyl) July 20, 2026
Осыған байланысты Сьюдад-Родриго қаласында 20–22 шілде аралығы қаралы күндер болып жарияланды.
Бұған дейін Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.