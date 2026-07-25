Зорлық-зомбылық жасады деп айыпқа ілінген ХҚС Бас прокуроры отставкаға кетіп тынды
Карим Ханды қызметінен шеттету мәселесі бойынша жасырын дауыс беру БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде өткен арнайы сессияда ұйымдастырылды. 24 шілдеде Халықаралық қылмыстық сотқа мүше 125 мемлекеттің 82-сі оны қызметінен шеттетуді қолдап дауыс берді. Бұл туралы ақпарат БҰҰ сайтында жарияланды.
2024 жылы Карим Ханға заңсыз әрекеттеріне байланысты айыптар тағылғаны нақтыланады.
2024 жылдың қарашасында Халықаралық қылмыстық сот БҰҰ-ның Ішкі қадағалау басқармасынан (UVN) сыртқы тергеу жүргізуді сұрап, өтініш жолдады. 2025 жылдың мамырында Хан уақытша қызметінен босатылғаны жарияланды.
БҰҰ-мен ынтымақтастық туралы келісімге ие Халықаралық қылмыстық сот (ХҚС) соңғы жылдары бірнеше танымал адамдарға қатысты қамауға алу туралы бұйрықтар шығарды, соның ішінде 2024 жылы Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуға да қатыстысы бар.
Көп ұзамай Халықаралық қылмыстық сот Ассамблеясы жаңа прокурорды сайлайтын болады.