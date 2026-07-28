Қырғызстанда ұшақтағы барлық хабарламаны қырғыз тілінде жариялау міндеттелді
"Қырғызстан әуежайлары" АҚ жарияланған мәліметке сәйкес, бұл талап халықаралық рейстерді орындайтын шетелдік әуе тасымалдаушыларына да қатысты. Бұған дейін ұшақтағы хабарламалар негізінен ағылшын, орыс және ұшақ ұшып шыққан елдің тілінде айтылып келген.
Компанияның мәлімдеуінше, бұл шешім Қырғыз Республикасының мемлекеттік тіл саясаты аясында қабылданған. Оның мақсаты – мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайту, барлық жолаушының маңызды ақпаратты өз тілінде алуына мүмкіндік жасау және азаматтық авиациядағы қызмет көрсету сапасын арттыру.
Енді барлық рейстерде қырғыз тілінде міндетті түрде мынадай ақпарат жариялануы тиіс:
- жолаушыларға арналған негізгі хабарламалар, оның ішінде төтенше жағдай кезіндегі құтқару және эвакуациялау тәртібі туралы нұсқаулықтар;
- ұшу қауіпсіздігі ережелері;
- ұшақтың ұшуы мен қонуына қатысты ақпарат;
- рейс барысында берілуі қажет басқа да маңызды хабарламалар.
Сондай-ақ әуе компанияларына қырғыз тілінде берілетін ақпараттың толық, нақты әрі басқа тілдерде ұсынылатын мәліметпен мазмұны жағынан бірдей болуы тиіс екені ескертілді.
Осыған байланысты барлық әуе тасымалдаушыларының басшыларына жаңа талаптың орындалуын қамтамасыз ету, қырғыз тіліндегі ресми хабарлама мәтіндерін әзірлеу және оларды жаңа ережеге сәйкес келетін барлық рейстерде қолдануды ұйымдастыру тапсырылды.