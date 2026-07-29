Кенияда ондаған пілдің жұмбақ өлімі дүрбелең туғызды
Kenyans.co.ke басылымының Кенияның Жабайы табиғатты қорғау қызметіне (KWS) сілтеме жасап жазуынша, пілдердің өлекселері ұлттық парк шекарасынан 15–30 шақырым қашықтықтағы бірнеше жерден табылған. Қырылған жануарлардың арасында әртүрлі жастағы әрі аталығы мен аналығы да бар. Ведомство өкілдерінің айтуынша, олардың өліміне нақты не себеп болғаны әзірге белгісіз.
Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін мамандар тергеуді бастап кетті. Ветеринарлар қажетті сынамаларды алып, оларды мемлекеттік зертханаға қосымша сараптамаға жіберген. KWS сараптама нәтижелері шықпайынша қандай да бір қорытынды жасауға ерте екенін мәлімдеді.
Бұл ретте, жануарлардың жаппай қырылуы жергілікті тұрғындар мен билік өкілдерінің алаңдаушылығын күшейтті. Каджиадо округінің губернаторы Джозеф Оле Ленку Табиғатты қорғау қызметінен тергеу нәтижелерін мүмкіндігінше тезірек жариялауды талап етіп, мұндай жағдайдың өңірде бұрын-соңды болмағанын айтты.