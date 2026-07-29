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Әлем

Францияда бір үйден бес нәрестенің мәйіті табылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 11:02 Фото: pexels
Францияның Оранж қаласындағы тұрғын үйлердің бірінен бес нәрестенің мәйіті табылды. Қазір полиция олардың өліміне не себеп болғанын анықтап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының жазуынша, жаңа туған нәрестелердің мәйіттері үйдің ішінде қораптарға салынған күйде табылған.

Оқиға 27 шілде, дүйсенбі күні осы үйде тұратын әйелдің тағы бір сәбиді дүниеге әкелуінен кейін белгілі болған. Үй тұрғындары күмәнді жағдайға байланысты құқық қорғау органдарына хабар берген. Осыдан кейін полиция үйге тексеру жүргізіп, қайғылы жайттың бетін ашқан.

Қазіргі уақытта оқиға орнында тергеушілер мен криминалистер жұмыс істеп жатыр. Олар қайғылы жағдайдың барлық мән-жайын анықтауға кіріскен. Ал Оранж қаласының прокуратурасы бастапқы тексеру аяқталғанға дейін бұл іске қатысты ресми түсініктеме беруден және қандай да бір мәлімет жариялаудан бас тартты.

Бұған дейін Түркияда жолаушылар мінген көлік шатқалға құлап, бес адам қаза тапқанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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