Францияда бұрын тек сырттан келетін вирус енді ел ішінде тарала бастады
VIDAL басылымының Францияның Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау агенттігіне (Santé publique France) сілтеме жасап жазуынша, инфекцияны жергілікті жерде жұқтыру жағдайы Тарн департаментінде анықталған. Бұған дейін биыл тіркелген барлық чикунгунья жағдайлары шетелден әкелінген және вирус кең таралған өңірлерге сапармен байланысты болған.
Сонымен қатар Буш-дю-Рон департаментінде биылғы маусымдағы Батыс Ніл вирусын жергілікті жерде жұқтырудың екінші жағдайы тіркелді. Бұған қоса, елде бұған дейін денге қызбасын жергілікті жерде жұқтырудың екі жағдайы анықталған.
Мамыр айының басынан бері Францияда чикунгунья вирусының 87 сырттан әкелінген жағдайы, денге қызбасының 261 жағдайы және Зика вирусын жұқтырудың 9 жағдайы тіркелген.
Аталған инфекциялардың барлығы маса шағуы арқылы таралады.