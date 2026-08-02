Виза үшін 20 мың долларға дейін: АҚШ 50 ел азаматына тұрақты кепілдік енгізеді
Тізімге Грузия, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Моңғолия, Непал, Тунис, Уганда, Венесуэла, Зимбабве және басқа да бірқатар мемлекеттер енді. Бұл тізімде Қазақстан жоқ.
АҚШ Мемлекеттік департаментінің түсіндіруінше, бұл шара визалық талаптарды бұзу жағдайларын азайтуға бағытталған. Егер виза иесі АҚШ аумағынан белгіленген мерзімде шығып кетсе, визаны пайдаланбаса немесе елге кіргізілмесе, кепілдік сомасы қайтарылады. Ал егер адам болу шарттарын бұзса, енгізілген қаражат мемлекет есебінде қалады.
Бұған дейін бұл бағдарлама сынақ режимінде жұмыс істеп, кепілдік көлемі 5 мыңнан 15 мың долларға дейін болған. Енді ең төменгі шек алынып тасталып, ең жоғары сома 20 мың долларға дейін ұлғайтылды.
АҚШ билігінің мәліметінше, пилоттық жоба іске қосылған алғашқы 10 айда визалық режимді бұзудың 50-ден аз жағдайы тіркелген. Ал 2024 қаржы жылында тізімге енген елдер азаматтары тарапынан мұндай 45,5 мыңға жуық заң бұзушылық болған. Сонымен қатар Associated Press агенттігінің дерегіне сәйкес, осы мемлекеттер азаматтарына берілген визалар саны 83%-ға азайған.