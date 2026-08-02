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Әлем

Перуде туристік ұшақ апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 13:25 Фото: unsplash
2026 жылғы 2 тамызда Перуде бортында 13 адам мінген туристік ұшақ апатқа ұшырады. Апат салдарынан ұшақтағы адамның бәрі қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, бортында 11 жолаушы мен екі экипаж мүшесі болған ұшақ Писко әуежайынан ұшып шығып, жергілікті уақыт бойынша сағат 12:55 шамасында Наска қаласының маңындағы егістік алқапқа құлаған.

Әуе апатының себептері анықталып жатыр.

Наска Перудің оңтүстігінде орналасқан. Қала ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген ежелгі Наска геоглифтерімен (Наска сызықтары) әлемге танымал.

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Айдос Қали
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