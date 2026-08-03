"Декларациядан өткізу қажет": 18 жастағы бойжеткен 71 млн теңгенің алтынын алаяқтарға табыстаған
Фото: pexels
Ресейде 18 жастағы бойжеткен алаяқтардың арбауына түсіп, курьерге қолма-қол ақшасы мен құны 12 миллион рубльді (шамамен 71 миллион теңге) құрайтын 12 алтын тиынын беріп қойған. Бұл туралы 2026 жылғы 2 тамызда Ресей ІІМ-нің Мәскеу қалалық басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Газета.ru" басылымының жазуынша, өзін емхана қызметкері ретінде таныстырған белгісіз адамдар алдымен бойжеткеннің жеке деректерін алдап алған. Кейін оған ақша қаражаты мен 12 алтын тиынды "декларациядан өткізу қажет" деген желеумен алаяқтарға тапсыруға көндірген.
Осылайша бойжеткен бар байлығын алаяқтар жіберген курьерге табыстаған.
"Алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іздестіру барысында алаяқтарға көмектескен адамның жеке басы анықталды. Ол – 20 жастағы бойжеткен", – делінген полиция хабарламасында.
Алдын ала мәлімет бойынша, келтірілген жалпы материалдық шығын 12 миллион рубльді, яғни шамамен 71 миллион теңгені құрады.
Бұған дейін қазақстандық такси жүргізушісінің әжейді алаяқтардан құтқарып қана қоймай, қаскөйлердің өзін қалай сан соқтырып кеткенін жазғанбыз.
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