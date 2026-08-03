Пәкістандағы қар көшкінінде қаза тапқан әлемге әйгілі альпинист Нирмал Пурджидің мәйіті табылды
Associated Press агенттігінің мәліметінше, онымен бірге экспедицияның тағы үш мүшесінің денесі табылған. Олар – қытайлық альпинист Ван Чжун және непалдық гидтер Нима Шерпа мен Кили Пемба Шерпа. Бұған дейін омандық альпинист Натира Ахмедтің, америкалық Мэллори Гайстың және непалдық Бахадур Гурунгтің мәйіттері табылған болатын. Тағы бірнеше экспедиция мүшесін іздеу жұмыстары жалғасқанымен, кейін билік барлық 10 альпинистің қаза тапқанын ресми түрде растады.
Қайғылы оқиға альпинистер Қарақорым тау жүйесіндегі биіктігі 8 047 метр болатын Броуд-Пик шыңына көтеріліп бара жатқан кезде болған. Сол сәтте халықаралық альпинистер тобын қар көшкіні басып қалған.
Пәкістан Альпілік клубының мәліметінше, құтқару жұмыстары қалың қардың жаууы, екпінді жел және таулы аймақтың күрделі бедеріне байланысты өте қиын жағдайда жүргізілген. Іздестіру бірнеше күнге созылып, оған әскери тікұшақтар мен жердегі құтқару топтары жұмылдырылды.
Пәкістан Альпілік клубы Нирмал Пурджи мен оның командасының қазасын әлемдік альпинизм қауымдастығы үшін орны толмас ауыр шығын деп бағалап, қаза тапқандардың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.
Бұған дейін Эльбруста қаза тапқан альпинистер өздерімен бірге мысығын алып шыққанын, бүгінде жануардың не өлі не тірі екені белгісіз екенін жазғанбыз.