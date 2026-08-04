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Әлем

Зеленский Ресейді бітімге шақырды: келісімнің үш нұсқасы ұсынылды

Зеленский Ресейді бітімге шақырды: келісімнің үш нұсқасы ұсынылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 09:44 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасы
Украина президенті Владимир Зеленский Ресейге ұзаққа созылған қақтығысты тоқтатуға бағытталған бітімнің үш нұсқасын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, бұл жөнінде Украина президенті кеңсесі басшысының кеңесшісі Михаил Подоляк мәлімдеді.

Оның айтуынша, Зеленский ең алдымен әуе кеңістігінде атысты тоқтатуды, энергетикалық инфрақұрылым нысандарына жасалатын шабуылдарды доғаруды және майдан шебіндегі қазіргі ұрыс қимылдарын тоқтатып, шепті уақытша бекітуді ұсынған.

Сонымен қатар Подоляк Зеленскийдің бейбіт келіссөздерді бастау үшін Ресей президенті Владимир Путинмен тікелей кездесуге дайын екенін айтты.

3 тамыз күні Владимир Зеленский Украинаның Ресеймен арадағы қақтығысты қыс басталғанға дейін, мүмкіндігінше күз мезгілінде аяқтауға күш салатынын мәлімдеді. Осыған байланысты ол украиналық дипломаттарға халықаралық серіктестермен жұмыс бағытын барынша күшейтіп, Украина үкіметінің сыртқы саяси қызметіне жан-жақты қолдау көрсетуді тапсырған.

Сөз соңында Зеленский елдің бейбітшілікке қол жеткізуге бағытталған күш-жігері нақты қашан нәтиже беретінін жүз пайыз дәл айту мүмкін емес екенін атап өтті.

Бұған дейін Трамп Зеленскийді соғысты тоқтатуға шақырғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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