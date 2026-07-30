#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
Әлем

Трамп Зеленскийді соғысты тоқтатуға шақырды

Трамп Зеленскийді соғысты тоқтатуға шақырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 13:57 Сурет: whitehouse
АҚШ президенті Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийді Ресейге қарсы соғыс қимылдарын тоқтатуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Трамп 29 шілде күні Ақ үйде журналистермен кездесуі кезінде мәлімдеді. Кездесудің тікелей эфирі Ақ үйдің YouTube-арнасында көрсетілді.

Екі ел президентінің кездесуі 28 шілдеде өтіп, шамамен бір сағатқа созылды. Кездесуге АҚШ әкімшілігінің жоғары лауазымды мүшелері де қатысты. Кейіннен Дональд Трамп та, Владимир Зеленский де келіссөздің нәтижесіне оң баға берді.

Журналистер Трамптан Зеленскиймен соңғы кездесуінің қалай өткенін сұрады.


"Мен оның соғысты тоқтатқанын қалаймын. Барлығы өте қарапайым. Менің Путинмен де, Зеленскиймен де қарым-қатынасым жақсы. Мен оған: "Соғысты тоқтатыңыз", – дедім. Өткен айдың өзінде 25 мың адам қаза тапты", – деп жауап берді ол.

Бұған дейін АҚШ Иранға қарсы әуе соққыларын қайта бастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
14:02, 24 сәуір 2025
Трамп Зеленскийді Ресеймен келіссөздерден бас тартқаны үшін сынға алды
Дональд Трамп, ХАМАС
19:44, 31 шілде 2025
Дональд Трамп ХАМАС-ты келісімге шақырды
Дональд Трамп, Владимир Путин, Украинадағы соғыс, доғару
21:36, 22 қаңтар 2025
Трамп Путинді Украинадағы соғысты доғаруға шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:04, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: три казахстанки лишили себя возможности выиграть "золото"
Пауло Коста
13:59, Бүгін
"В 2026 году у нас будет другой чемпион": Коста предупредил чемпиона UFC Ульберга
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
13:38, Бүгін
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
&quot;Анарбеков - герой матча&quot;: в Казахстане восхитились игрой &quot;Кайрата&quot; против &quot;Омонии&quot; в ЛЧ
13:24, Бүгін
"Анарбеков - герой матча": в Казахстане восхитились игрой "Кайрата" против "Омонии" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: