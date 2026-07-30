АҚШ Иранға қарсы әуе соққыларын қайта бастады
Сурет: CENTCOM
30 шілдеде Қазақстан уақытымен сағат 05:00-де АҚШ әскері Иран аумағына жаңа әуе соққыларын жасай бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) мәлімдеді.
"АҚШ әскери күштері Иранға соққы бере бастады. Бұл операция – Иранның кеше Таяу Шығыста орналасқан америкалық әскери бөлімдерге шабуыл жасау әрекетіне берілген қатаң жауап", – делінген ресми хабарламада.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
Қолбасшылықтың мәліметінше, әскери операция АҚШ-тың шығыс жағалауы уақыты бойынша кешкі сағат 20:00-де басталған.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп америкалық қарулы күштердің Иранға қарсы соққы жасайтынын ескерткен болатын. Оның айтуынша, бұл шешім Тегеранның түнгі уақытта Иорданиядағы АҚШ әскери базасына жасаған күтпеген шабуылына жауап ретінде қабылданған.
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