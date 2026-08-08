Мьянмада құлдықтан босатылған ресейлік бойжеткен тағы да жоғалып кетті
Жоғалып кетер алдында ол анасына "Мен жындыханадамын" деген сөзі бар үш секундтық видео жіберіп үлгерген, содан кейін әлеуметтік желідегі парақшасын бұғаттап тастаған. Анасының айтуынша, Дарьядан психикалық ауытқу анықталған, соның салдарынан ол өзін басқа есіммен атап, өзі туралы жалған ақпарат беруі мүмкін, деп жазады Mash.
Бойжеткен шетелдегі модель-аудармашы туралы жұмыс хабарламасына үн қатып, Мьянмадан бір-ақ шыққан. Салдарынан ол Янгон маңындағы скам-орталықта жарты жылға жуық құлдықта болған. Дарьяның айтуынша, ондағы тұтқындарды үнемі ұрып-соғып, электр тогымен азаптап, оқшау ұстаған.
Оған ғашық болып қалған жергілікті күзетші қашуға көмектескен. Құлдықтан босап шыққаннан кейін Дарья Бангкоктағы Адам саудасы құрбандарын сәйкестендіру орталығында болып, кейін Ресейге оралады. Бірнеше айдан кейін ол БАӘ-ге аттанған.
Қыздың анасы Ресей консулдығына жүгінді. Ол Дарья психикалық ауруханадан шыққаннан кейін депортациялауға жатқызылады ма деп алаңдайды.
Бұған дейін қазіргі заманғы құлдықтың жаһандық индексі бойынша рейтингте Қазақстан қай орында тұрғанын жазғанбыз.