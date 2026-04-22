#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Оқиғалар

СІМ БАӘ-де өмір бойына сотталған қазақстандыққа қатысты мәлімет берді

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 12:59 Фото: pexels
Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бакаев 2026 жылғы 22 сәуірде Мәжіліс кулуарында Біріккен Араб Әмірліктерінде (БАӘ) өмір бойына сотталған қазақстандық азаматқа қатысты жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта азаматты экстрадициялау мәселесі қарастырылып отырған жоқ.

"Бұл – Дубай қаласының бірінші сатыдағы сотының шешімі. Апелляциялық шағым берілген, тиісті құқықтық рәсімдер жүріп жатыр. Сондықтан экстрадиция туралы әзірге сөз қозғалмайды. Барлық сот процесі аяқталғаннан кейін ғана шешім қабылданады. Бұл іс БАӘ заңнамасына сәйкес қаралады", – деді Бакаев.

Ол бұл іске адвокаттар мен Қазақстанның БАӘ-дегі Бас консулдығының өкілдері тартылғанын да атап өтті.

Журналистер қазақстандық азаматтың туыстары СІМ-ге жүгінген-жүгінбегенін сұрады.

"СІМ-ге тікелей жүгінген жоқ. Бірақ Бас консулдық олардың байланысында деп ойлаймын. Іс бойынша ауыр қылмыстар бар, сондықтан егжей-тегжейге тоқталғым келмейді. Сот шешімінде бәрі көрсетілген. Қателеспеу үшін нақты деректерге кірмеймін. Бас консулдық, әрине, көмектеседі, өйткені бұл – біздің азамат", – деді вице-министр.

Айта кетейік, бұған дейін Дубайда қазақстандық азаматтың өмір бойына бас бостандығынан айырылғаны туралы хабарланған болатын.

Қазақстандықтар шетелде басқа учаскелерде дауыс бере алады – СІМ
16:37, 11 наурыз 2026
Қазақстандықтар шетелде басқа учаскелерде дауыс бере алады – СІМ
Астана маңындағы бір отбасының өлімі: ІІМ тергеу жайын айтты
17:30, 08 сәуір 2026
Астана маңындағы бір отбасының өлімі: ІІМ тергеу жайын айтты
Иракта сотталған қазақстандықтар: СІМ оларды неліктен елге қайтару қиын екенін айтты
14:10, 26 наурыз 2025
Иракта сотталған қазақстандықтар: СІМ оларды неліктен елге қайтару қиын екенін айтты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
14:40, Бүгін
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
14:26, Бүгін
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Бүгін
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Бүгін
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
