#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Әлем

Ресей мен Украина қаза тапқан әскери қызметшілердің мәйіттерімен алмасты

Ресей мен Украина қаза тапқан әскери қызметшілердің мәйіттерімен алмасты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 11:33 Сурет: Telegram/vr_medinskiy
Ресей Мемлекеттік думасының депутаты Шамсаил Саралиевтің мәлімдеуінше, Ресей мен Украина қақтығыс барысында қаза тапқан әскери қызметшілердің мәйіттерімен кезекті рет алмасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

РБК ақпарына сүйенсек, Ресей тарапы қаза тапқан 261 адамның мәйітін Украинаға тапсырған. Ал Украина Ресейге 24 адамның мәйітін берген.

Бұған дейін Мәскеу мен Киев қаза тапқан әскери қызметшілердің мәйіттерімен 16 шілдеде алмасқан. Ол кезде Ресейге 31 мәйіт, ал Украинаға 501 мәйіт берілген.

Сондай-ақ, 18 маусымда депутат Украинаға 522 мәйіт, ал Ресейге 33 мәйіт берілгенін мәлімдеген. Ал 15 мамырда Киевке 528 мәйіт, Мәскеуге 41 мәйіт тапсырылған.

Ресей президенті Владимир Путин сәуір айында АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлескен кезде, 2025 жылдың басынан бері Мәскеу Киевке қаза тапқан 20 мыңнан астам адамның мәйітін қайтарғанын, ал Ресей тарапы Украинадан 500-ден сәл астам мәйіт алғанын айтқан.

Бұған дейін Германиялық БАҚ алдағы қыста Ресей мен Украина майданындағы жағдайдың қалай өрбуі мүмкін екенін болжап көрген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Наталья Наговицынаның Победа шыңында қаза болуына не себеп болды - сарапшы пікірі
12:56, Бүгін
Наталья Наговицынаның Победа шыңында қаза болуына не себеп болды - сарапшы пікірі
Ресей мен Украина қақтығыс аймағында қаза болған әскери қызметшілердің денелерін кезекті рет алмастырды деп хабарлайды Zakon.kz.
09:10, 19 қыркүйек 2025
Ресей мен Украина бір айдан кейін әскери қызметшілердің денелерін алмастырды
Серік Борамбаев, вице-адмирал, Астана, қаза тапқан әскери қызметшілер, ата-аналар, кездесу
18:57, 10 қараша 2025
Астанада қаза тапқан әскери қызметшілердің ата-аналарымен министрлік өкілдері кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис и Валерий Орехов с Кубком Гагарина 2024 года
14:52, Бүгін
"Металлург" Михайлиса и Орехова сегодня начинает выступление на турнире в Минске
Диего Лопес
14:27, Бүгін
Топовый нокаутёр Лопес был готов к бою с Царукяном, но может подраться с Оливейрой
Конор Макгрегор
14:00, Бүгін
"Болею за тебя, брат": Макгрегор верит в победу Гэрри над Махачевым в бою за титул UFC
Даниил Медведев
13:38, Бүгін
Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера – это легенда казахстанского тенниса Голубев
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: