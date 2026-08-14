Жапаров Ташиевтің 2027 жылы президент болу мүмкіндігі туралы айтты
Бұл туралы 2026 жылғы 13 тамыздағы Kaktus.media мәліметінше, Қырғызстанның қазіргі президенті Садыр Жапаров журналист Али Токтакуновқа берген сұхбатында айтты.
Камчыбек Ташиев 2027 жылы президент болуы мүмкін еді
Садыр Жапаровтың айтуынша, ол өзінің алты жылдық президенттік мерзімі аяқталғаннан кейін, егер Ташиев дайын болса, 2027 жылғы президент сайлауына өзі қатыспауды жоспарлаған.
"Мен алты жылдық президенттік мерзімім аяқталған соң, егер Камчы дайын болса, 2027 жылы қайтадан президенттік сайлауға бармаймын деп ойладым. Камчы президент болар еді, ал мен демалысқа кетер едім. Менің осындай жоспарым болды. Оған бұл туралы бір жыл бұрын өзім айтқанмын", – деді Қырғызстан президенті.
Жапаров президенттік қызметтен кетіп, демалғысы келген себебін де түсіндірді.
"Мен төрт жыл шетелде тұрдым, төрт жыл түрмеде отырдым, ал соңғы алты жылымды үнемі күзетпен жүргендей өткіздім. Шашым ағарды, немерелерім дүниеге келді, отбасыммен бірге болғым келді. Мен оған: "Дайын бол, айналаңдағы адамдарды ретке келтір, өз адамдарыңды тәрбиеле", – деп айттым", – деді ол.
Алайда кейін Жапаров Камчыбек Ташиевтің президент болуға әлі дайын емес екенін түсінген.
"Кейін оның дайын емес екенін көрдім. Оның қызметкерлері өздерін дұрыс ұстамады, айналасындағы адамдар шектен тыс жоғары көтеріліп кетті. 75 ақсақалдың хаты шыққанда, парламент генералдың жақтастары және басқа топтарға бөліне бастағанда, мен оны шақырып: "Бұлай болмайды. Адамдарды бөлуге болмайды. Мен халықты солтүстік пен оңтүстікке бөлгендерді қатаң жазалаймын, өйткені халық енді ғана біріге бастады. Сондықтан ренжіме, мен сені қызметтен босатамын. Егер сайлауға қатысқың келсе, оған барлық жағдайды жасаймын", – дедім", – деп түсіндірді Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров 2027 жылғы президент сайлауына қатыса ма?
Садыр Жапаров 2027 жылы өтетін президент сайлауына өзі қатысатынын да мәлімдеді. Оның айтуынша, басталған реформаларды аяқтау үшін екінші мерзімге баруы қажет.
Президент сайлауға оның ең ымырасыз қарсыластары да қатыса ала ма деген сұраққа:
"Жол ашық. Кім сайлауға қатысқысы келсе – қатыссын. Айтқандай, оларға жол болсын. Ешкімді шектемейміз. Сайлау ашық өтеді, бәсекелестерге ешқандай кедергі болмайды", – деп жауап берді Жапаров.
Оның айтуынша, президент сайлауы кезінде бюджет саласының қызметкерлеріне әкімшілік қысым жасауға және басқа да заңбұзушылықтарға жол берілмейді.
Жапаров Ташиев туралы: Ол менің досым болып қала береді, бірақ...
Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевпен қазіргі қарым-қатынасы туралы да айтты.
"Иә, біз 2005 жылдан бері дос болдық, отбасымызбен араластық. 2020 жылы түрмеден шыққаннан кейін президент болғанымда, оны ҰҚМК төрағасы етіп тағайындадым. Иә, ол бес жыл бойы жақсы жұмыс істеді. Бірақ бір кемшілігі – достары мен сыныптастарына дұрыс бақылау жасай алмады. Ол қызметінен кетті. Әрине, адамда кемшілік болмай тұрмайды. Адам жұмыс істеген кезде қателіктер болуы мүмкін. Ол менің досым болып қалады, бірақ оны қандай да бір қызметке тағайындау жоспарымда жоқ", – деді президент.
Жапаровтың айтуынша, экс-ҰҚМК басшысы демалып, өз қателіктерін талдап, қай жерде қателескенін түсінуі керек.
"Мен оның тек қателік жасағанын айтудан аулақпын. Жоқ, оның нәтижелері де бар, еліміздің жетістіктеріне қосқан үлесі де зор", – деді Садыр Жапаров.
Камчыбек Ташиевтің қызметтен босатылғаны 2026 жылдың 10 ақпанында белгілі болған. 11 ақпанда Ташиев бұл шешімнің өзі үшін күтпеген жағдай болғанын айтты.
Қырғызстандық БАҚ-тың жазуынша, қоғам арасында оның қызметтен босатылуына "75 адамның хаты" себеп болуы мүмкін деген пікір тараған.
13 ақпанда Жапаров Ташиевтің отставкасы туралы: "Осы жедел шешімім арқылы мен досымды қорғап қалдым", – деп мәлімдеген.
Сонымен қатар, бұрынғы ҰҚМК басшысы Камчыбек Ташиевке қатысты іс құпия түрде сотқа жіберілгені туралы да хабарланған.
Ал 2026 жылғы 19 маусымда Қырғызстанда Ыстықкөл халықаралық форумы өтті. Оған Қырғызстанның тұңғыш президенті Асқар Ақаев қатысып, Садыр Жапаровқа экономикалық серпіліске жету үшін қосымша тағы бір президенттік мерзім беруді ұсынды. Оның айтуынша, мұндай нәтижеге жету үшін кемінде 8–10 жыл қажет.