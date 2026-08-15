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Әлем

Оңтүстік Корея президенті Корей соғысын түпкілікті аяқтауға үндеді

Оңтүстік Корея президенті Корей соғысын түпкілікті аяқтауға үндеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 16:07 Сурет: Zakon.kz/ЖИ
Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён Солтүстік Кореямен келіссөздерді қайта бастауға шақырып, Корей түбегіндегі қазіргі бітім жағдайын толыққанды бейбітшілікке ауыстыру қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кореяның Жапонияның отарлық үстемдігінен азат етілгеніне арналған жылдық мерекелік шарада сөз сөйлеген Ли Чжэ Мён Солтүстік пен Оңтүстік Корея бейбіт қатар өмір сүруге ұмтылуы керектігін мәлімдеді. Оның айтуынша, Сеул жаңа қақтығыстың алдын алуға кепілдік беретін тетіктер қалыптастырып, "бейбітшілік режимін" орнатуға ниетті.

Ли сондай-ақ КХДР және басқа да мүдделі тараптармен диалог жүргізіп, 1950-1953 жылдардағы Корей соғысын ресми түрде аяқтауға шақырды. Ол кезде соғыс қимылдары бітім туралы келісім жасалғаннан кейін тоқтағанымен, бейбітшілік туралы келісімге әлі күнге дейін қол қойылған жоқ.

Оңтүстік Корея президенті ықтимал келіссөздер барысында Пхеньянның ядролық әлеуетін шектеу шараларын да талқылау қажет екенін атап өтті. Оның сөзінше, Сеул шиеленісті біртіндеп бәсеңдетуге және қақтығыстың ушығуына жол бермейтін көпдеңгейлі қауіпсіздік тетіктерін құруға дайын.

Сонымен қатар, екі Корея арасындағы қарым-қатынас әлі де шиеленісті күйде қалып отыр. Бұған дейін Ким Чен Ын қайта бірігуге бағытталған саясаттан бас тартып, Оңтүстік Кореяны жау мемлекет деп атаған. Пхеньян Сеулдің ынтымақтастық жөніндегі ұсыныстарын да қабылдамай, Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың бірлескен әскери жаттығуларын сынға алып келеді.

Ли Чжэ Мён өз сөзінде Жапониямен қарым-қатынасқа да тоқталды. Ол тарихи өткенді есте сақтай отырып, екі ел арасындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырып, "бейбітшілік пен өркендеудің жаңа 60 жылын" құруға үміт білдірді.

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Айдос Қали
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