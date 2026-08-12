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Оңтүстік Корея президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҰҚК-нің жедел жұмысына ризашылығын білдірді

Оңтүстік Корея президенті Тоқаев пен ҰҚК-нің жедел жұмысына ризашылығын білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 12:02 Сурет: X/Jaemyung_Lee, Акорда
Корея Республикасының президенті Ли Чжэ Мён X әлеуметтік желісінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ли Чжэ Мённың жазуынша, қылмыстық топқа қатысы бар Корея азаматтары Камбоджа мен Вьетнам арқылы Қазақстанға келіп, өз елінің тұрғындарына қарсы дауыстық фишингпен айналысқан. Кейін олар ұсталды.

"Ұсталғаннан кейін небәрі екі аптаның ішінде олардың барлығы Корея Республикасына қайтарылып, қазір полиция тергеуінде жатыр. Ұстаудан бастап елге қайтаруға дейінгі бүкіл рәсімнің осындай қысқа мерзімде жүзеге асуына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің белсенді қолдауы және ынтымақтастығы мүмкіндік берді. Президент Тоқаев пен тиісті ведомстволарға зор ризашылығымды білдіремін", – деп жазды Оңтүстік Корея басшысы.

Ол келесі айда өтетін "Корея – Орталық Азия" саммитінде президенттердің жүзбе-жүз кездесіп, пікір алмасатынына үміт білдірді.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2026 жылғы 30 шілдеде Қазақстанда Корея Республикасының 14 азаматы ұсталғанын хабарлаған еді. Олар алаяқтықпен айналысқан байланыс орталығын ұйымдастырған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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