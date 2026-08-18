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Әлем

Ғалымдар қарт адамдардың неге тез шаршап, жиі сүрінетінін анықтады

Қарт адамның жүгіруі, спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 10:16 Сурет: pixabay
Австралиялық ғалымдар жас ұлғайған сайын адамның жүрісі неге баяулап, тез шаршайтынының себебін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеушілердің пікірінше, ағза қозғалыстың жылдамдығы мен тиімділігінен гөрі тепе-теңдікті сақтауға басымдық бере бастайды екен.

Science Daily журналының мәліметінше, Флиндерс университеті мен Канберра университетінің мамандары 26-дан 86 жасқа дейінгі 107 дені сау адамның қозғалысына қатысты деректерді зерттеген. Зерттеу нәтижесінде жас ұлғайған сайын тобық буынының айналасындағы бұлшықеттердің бір мезгілде жиірек жиырылатыны анықталған. Бұл буынды қатайтып, тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Алайда мұндай жағдайда бұлшықеттерге түсетін күш те артады.

"Жас ұлғайған сайын ағза тиімділіктен гөрі тұрақтылыққа басымдық бере бастайды. Бұл тік қалыпты сақтауға көмектескенімен, жаяу жүру кезінде энергияны көбірек жұмсауға әкеледі", – деп түсіндірді зерттеудің жетекші авторы, доктор Коди Линдси.

Ғалымдар сондай-ақ қарт адамдардың қадамдары қысқаратынын анықтады. Соның салдарынан олардың жүру жылдамдығы төмендейді. Зерттеушілердің айтуынша, мұндай "қауіпсіздік стратегиясы" адамның тезірек шаршауына, жүрген кезде өзіне деген сенімінің төмендеуіне және құлау қаупінің артуына әкелуі мүмкін.

Сонымен бірге мамандар дене белсенділігі қимыл-қозғалыс қабілетін ұзақ уақыт сақтауға көмектесетінін атап өтті. Олар аяқ бұлшықеттерін күшейтетін жаттығуларды тепе-теңдік пен үйлесімділікті жақсартуға арналған жаттығулармен, соның ішінде тай-цзимен қатар орындауға кеңес береді.

"Тұрақты дене белсенділігі – адамның сенімділігін, қозғалыс қабілетін және дербестігін ұзақ уақыт сақтауға көмектесетін ең маңызды факторлардың бірі", – деді Линдси.

Бұған дейін диетолог ісіну пайда болған жағдайда тұзды дәрігердің нұсқауынсыз шектемеуге және несеп айдайтын дәрілерді қабылдамауға кеңес берген.

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Гүлай Ашекова
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